Tottenham ve Newcastle, Ruben Amorim yönetiminde Serie A'da etkileyici bir performans sergileyen AC Milan savunmacısı Koni De Winter için transfer hamlesi planlıyor

Tottenham Hotspur ve Newcastle United, önümüzdeki transfer dönemlerinde savunmalarını güçlendirmek için AC Milan stoperi Koni De Winter'ı yakından takip ediyor. 24 yaşındaki Belçika millî takım oyuncusu, teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde San Siro'da ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdıktan sonra birçok Premier League kulübünün transfer biriminin dikkatini çekti.

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İngiliz kulüpleri Belçikalı savunmacıyı izliyor

TEAMtalk'a göre Tottenham ve Newcastle gözlemcileri, ligdeki rakipleri Leeds United ve Brentford'un gözlemcileriyle birlikte son haftalarda De Winter'ı izledi. Liverpool, Manchester United ve Chelsea'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtilse de habere göre Belçikalı savunmacı, bu üç büyük kulübün geniş aday listelerindeki isimlerden yalnızca biri.

Üçlü savunmanın sağında veya ikili stoper hattında oynayabilen De Winter, hava toplarındaki gücü ve topla soğukkanlılığıyla dikkat çekti.

Milan'da çok yönlülüğüyle etkiliyor

Juventus'un altyapısından yetişip kiralık olarak forma giydiği dönemde A takım tecrübesi kazanan savunmacı, Genoa'ya kalıcı transferinin ardından İtalya'nın en üst liginde kendini kanıtladı. Bu performansı AC Milan'ı, 2025'te onu San Siro'ya getirmeye ikna etti. De Winter, istikrarlı bir ilk sezon geçirirken kulüpteki ilk golünü de attı.

Artık Belçika A Milli Takımı'nda da forma giyen De Winter, bu temelin üzerine koyarak Amorim'in hem Serie A'da hem de Avrupa Ligi'nde kullandığı savunma düzeninin değişmez isimlerinden biri hâline geldi. Fiziksel gücünü geriden oyun kurma becerisiyle birleştiren oyuncu, bu sezon takımının ilk 11 lig maçının 10'una ilk 11'de başladı. Bu süreçte üç maçta gol yemeyen kulübün dördüncü sırada kalmasına ve lider Lazio ile arasındaki farkı dört puanda tutmasına yardımcı oldu.

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AC Milan pazarlıkta güçlü konumda

Lombardiya'da forma rekabeti artmasına rağmen kulüp içinden kaynaklar, 24 yaşındaki oyuncunun düzenli oynama süresinden memnun olduğunu ve San Siro'dan ayrılmak için baskı yapmadığını belirtiyor. Eski Genoa oyuncusunu 2030'a kadar süren uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna bağlayan kulüp yönetimi, onu gelecek planlarının temel parçalarından biri olarak görüyor ve transferinden gelir elde etmek için mali baskı altında değil.

Dolayısıyla onu İtalya'dan transfer etmek isteyen herhangi bir İngiliz kulübünün, hem Serie A devini hem de oyuncunun kendisini ikna edebilecek yüksek bir teklif sunması gerekecek.

Transfer dönemleri İtalyan kulübünün kararlılığını sınayacak

De Winter, Milan'a bağlılığını kamuoyu önünde yinelemiş olsa da Premier League kulüplerinin yoğun ilgisi, ocak ayı ve gelecek yaz öncesinde önemli bir transfer hedefi olarak gündemde kalmasını sağlıyor. İngiliz kulüplerinin transfer yetkililerini, Belçikalı oyuncuyu gelişimine açıkça güvenen bir kulüpten ayrılmaya ikna etmek gibi zorlu bir görev bekliyor. Savunmacı ise bu süreçte, millî maç arasının ardından Amorim'in dördüncü sıradaki takımının Serie A lideri Lazio ile arasındaki dört puanlık farkı kapatmasına yardımcı olmaya odaklanacak.