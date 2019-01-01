Tottenham turun kapısını 4 golle araladı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları (6 Kasım 2019)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 4. haftası, bugün oynanan 8 maçla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'n 4. hafta karşılaşmaları E,F,G ve H gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.

Kızılyıldız 0-4

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham, deplasmanda Kızılyıldız'ı 4-0 mağlup etti.

34. dakikada Giovani Lo Celso'nun sahalarda ender gorülen golü ile Tottenham 1-0 öne geçti. Heung-Min Son 57 ve 61. dakikalarda attığı iki golle takımını rahatlattı. Christian Eriksen 84. dakikada son noktayı koydu.

Bu galibiyetin ardından puanını 7'ye yükselten İngiliz ekip ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırma yolunda önemli bir adım attı.

Üçüncü mağlubiyetini alan Kızılyıldız ise 3 puanla üçüncü sırada kaldı.

6-0

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, İspanya deplasmanında Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu.

Ev sahibinin gollerini 4, 7 ve 90+2. dakikalarda Rodrygo, 14. dakikada penaltıdan Sergio Ramos, 45 ve 81. dakikalarda Karim Benzema kaydetti.

Grupta üçüncü mağlubiyetini alan Galatasaray, 1 puanla son sırada kaldı.

Puanını 7'ye yükselten Real Madrid ise ikinci sıradaki yerini korudu.

PSG 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda , kendi evinde Club Brugge'ü 1-0 mağlup etti.

Arjantinli forvet Mauro Icardi 22. dakikada maçtaki tek golü attı.

Mbaye Diagne 76. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Keylor Navas'ı geçemedi.

İkinci tura yükselmeyi garantileyen PSG gol yemediği 4 maçın ardından 12 puanla liderliğini sürdürdü.

İkinci mağlubiyetini alan Club Brugge ise 2 puanla üçüncü sırada haftayı tamamladı.

2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Ev sahibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Thomas (K. K.) ve 55. dakikada Kevin Volland kaydetti. Atletico Madrid'in tek golü 90+4. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.

Bayer Leverkusen'de Nadiem Amiri 84. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

İlk üç maçını kaybeden Bayer Leverkusen, bu galibiyetle gruptaki şansını sürdürdü.

Turu garantileme şansını tepen Atletico Madrid ise 7 puanla ikinci sırada kaldı.

1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City, deplasmanda Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golü 7. dakikada Raheem Sterling'den geldi.

Mario Pasalic ise 49. dakikada Atalanta'ya puanı getiren golü attı.

Gabriel Jesus 43. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, Manchester City'nin kalecisi Ederson yaşadığı ufak sakatlık sebebiyle önlem amaçlı olarak devre arasında yerini Claudio Bravo'ya bıraktı.

Şilili kaleci 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalınca, yedek kulübesinde başka kalecisi kalmayan Pep Guardiola, sağ bek Kyle Walker'ı kalan dakikalarda kaleci olarak kullanmak zorunda kaldı.

Puanını 10'a yükselten Manchester City liderliğini sürdürürken, ilk puanını alan Atalanta son sırada kaldı.

Dinamo Zagreb 3-3

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Dinamo Zagreb ile Shakhtar Donetsk 3-3 berabere kaldı.

Konuk ekip 13. dakikada Alan Patrick'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dinamo Zagreb ise 25. dakikada Bruno Petkovic ile beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip 83. dakikada Luka Ivanusec takımını 2-1 öne geçirdi. 89. dakikada Arijan Ademi'nin golü farkı ikiye çıkardı.

Shakhtar, Junior Moraes ile 90+3. dakikada farkı 1'e indirdi. 90+7. dakikada Tete, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek hem puanı hem de ikili averajda avantajı temsilcisine getirdi.

Hırvat ekipte Nikola Moro 74. dakikada, Shakhtar Donetsk'de ise Marlos Bonfim 79. dakikada gördükleri ikinci sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından ikili averajda avantajı eline alan Shakhtar Donetsk, 5 puanla ikinci sırada yer aldı. Aynı puandaki Dinamo Zagreb ise üçüncü sırada kaldı.

2-0 Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih, ikinci yarıda bulduğu gollerle Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Robert Lewandowski ve 89. dakikada Ivan Perisic kaydetti.

Üst üste 8 Şampiyonlar Ligi maçında gol atmayı başaran Robert Lewandowski, bu sezon Devler Arenası'nda çıktığı dördüncü maçında 6. kez fileleri havalandırmış oldu.

4'te 4 yapan Bayern Münih, puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Galibiyetsiz konuk ekip ise 1 puanla son sırada kaldı.

1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Juventus, son dakikada bulduğu golle deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup etti.

İtalyan ekibin gollerini 3. dakikada Aaron Ramsey ve 90+3. dakikada Douglas Costa kaydetti.

Aleksey Miranchuk'un 12. dakikadaki golü ev sahibi ekibe yetmedi.

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Puanını 10'a yükselten Juventus, grup aşamasının bitimine 2 hafta kala son 16'ya yükselmeyi garantiledi.

İkinci tur hayalleri sona eren Lokomotiv Moskova ise 3 puanda kaldı.