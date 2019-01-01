Christian Eriksen: Keşke geleceğime FM'deki gibi karar verebilsem

Tottenham'ın Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen, başka bir takıma transfer olamadığı için duyduğu öfkeyi bir oyun benzetmesi ile ifade etti.

2013'ten beri forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Christian Eriksen, milli maç arasında 'ya giderek açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, transfer döneminin henüz başlarında Londra dışında yeni bir başlangıca hazır olduğunu ifade etmişti. Tottenham ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Eriksen, yaz boyu 'in radarındaydı fakat Avrupa'da yaz transfer dönemi resmen sona erdiği için İngiltere'de kaldı.

Danimarka basınından Ekstra Bladet'e konuşan Eriksen, takımdan ayrılma isteği gerçekleşmese de duygularını dile getirdiği için pişmanlık duymadığını söyledi ve bir benzetme yaptı:

Daha fazla takım

"Keşke Football Manager'daki gibi kendi geleceğim hakkında verebilsem. Ama ne yazık ki yapamıyorum."

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Devre arası transfer dönemi için menajeri doğrultusunda görüşmelere devam edecek olan Eriksen, şöyle devam etti:

"Söylediklerim hata değildi. Ama futbolda neler olacağını kestiremezsiniz. Birçok şey oyuna dahil olur. Benim için kafamı toparlamak zor değil. Basında yer alanları pek okumuyorum. Her yıl benim hakkımda bir sürü dedikodu yazılıp çiziliyor. Bu yıl benim hakkımdaki haberler daha fazlaydı çünkü sözleşmemin sona ermesine 1 yıl kaldı. İnsanların nerede oynayacağımla çok fazla ilgilendiklerini biliyorum. Büyük bir takımda iyi oynadığınız zaman bu böyle olur."

Tottenham forması ile 2013-14 sezonundan bu yana 296 resmi karşılaşmada görev alan Eriksen, 70 kez fileleri havalandırdı ve 79 asist yapmayı başardı.