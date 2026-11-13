Roberto De Zerbi, Tottenham Hotspur'da yarattığı köklü değişimle resmen takdir edildi ve Premier League'de ekim ayının teknik direktörü ödülünü kazandı. İtalyan teknik adam, takımın performansında önemli bir yükseliş sağlayarak kuzey Londra kulübünü puan tablosunun dibinden uzaklaştırdı.

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Ekim ayındaki başarı Tottenham'ın yükselişini hızlandırdı

Premier League, De Zerbi'nin Ekim 2026'da ayın teknik direktörü seçildiğini doğruladı. Ekim ayı boyunca De Zerbi, takımını üç galibiyet ve bir beraberliğe taşıdı. Bu sonuçlar kulübü düşme hattından çıkardı.

Bu başarı, kulübün teknik ekibi için tarihi bir ana işaret ediyor. İtalyan teknik direktör, Premier League'deki ilk sezonunda Ağustos ile Ekim 2023 arasında ödülü üst üste üç ay kazanan Ange Postecoglou'dan bu yana söz konusu bireysel ödüle layık görülen ilk Tottenham teknik direktörü oldu.

De Zerbi, başarının ardındaki ekip çalışmasını vurguladı

Tottenham'ın ekim ayındaki yenilgisiz serisi, Manchester United karşısında alınan 1-1'lik beraberlikle başladı. Ardından Coventry (3-1), Chelsea (2-0) ve Crystal Palace (2-0) karşısında gelen etkileyici galibiyetler takımı puan tablosunda yukarı taşıdı. Tottenham Hotspur'un resmi internet sitesine konuşan De Zerbi, övgüleri vakit kaybetmeden oyuncularına ve teknik ekibin diğer üyelerine yöneltti.

De Zerbi, kulübün resmi yayın kanallarına yaptığı açıklamada, “İyi hissediyorum, mutluyum. Oyuncularıma ve kulübüme teşekkür etmek istiyorum çünkü bu yalnızca benim başarım değil. Biliyorsunuz, teknik direktör olduğunuzda çok, çok sayıda insanla çalışırsınız ve herkese teşekkür etmek gerekir” dedi.

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Düşme mücadelesinden orta sıralara yükseliş

Tottenham'ın sezona kötü başlayıp ilk altı maçının hiçbirini kazanamadığı, üç yenilginin yanında yalnızca üç beraberlik alabildiği dönemde böyle bir ödül uzak bir ihtimal gibi görünüyordu. Ancak ekim ayındaki etkileyici toparlanma, kuzey Londra ekibini tehlikeli bölgeden çıkararak 12 puanla 11. sıraya taşıdı.

İtalyan teknik direktör, ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada, “Bu sezonun ilk beş maçındaki performansımız yeterince iyi değildi. Manchester United maçından itibaren bir şeyleri değiştirdik. Tutumumuzu, oyunumuzun kalitesini ve oyuncularımızın performans kalitesini değiştirdik. Bu tepkiyle çok gurur duyuyorum” diye ekledi.

Millî maç arasının ardından yeniden çıkış arayışı

Ancak Tottenham'ın yakaladığı ivme, kasım ayının başında Leeds United deplasmanında alınan hayal kırıklığı yaratan 1-0'lık yenilgiyle sekteye uğradı. De Zerbi, mevcut millî maç arasının ardından takımını yeniden galibiyetlere taşımaya çalışacak. Kuzey Londra ekibi, 21 Kasım'da Ipswich Town'u ağırlayarak sahalara dönecek, ardından 29 Kasım'da Sunderland deplasmanına çıkacak.