Tottenham teknik direktörü Antonio Conte: “Transfer ile sorunlarımızı çözemeyiz!”

Tottenham patronu Antonio Conte, Çarşamba günkü Carabao Kupası yenilgisinin ardından mevcut transfer penceresinde takımı iyileştirmek için sihirli bir asa sallayamayacaklarını söyledi.

Yarı final ilk maçında 2-0 kaybeden Spurs'ün kupayı kazanma umutları büyük bir darbe aldı.

Ne dedi?

Kai Havertz'in erken golü ve Ben Davies'in kendi kalesine attığı gol, deplasman ekibinin kaderini belirledi ve gelecek haftaki rövanş maçında onlara göz korkutucu bir görev bıraktı.

"Zor bir maçtı, başından beri zordu, Chelsea bizden çok daha iyi olduğunu gösterdi" dedi Conte, maçtan sonra Sky Sports'a.

"İlk yarı, başından beri çok mücadele ettik ama biliyoruz ki Avrupa'nın, dünyanın en iyi takımlarından birinden bahsediyoruz, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. İki takımı arasındaki fark açık.

"Kazanmaya hazır bir takımdan bahsediyoruz - bugün iki takım arasındaki farkı gördük. Stamford Bridge'de oynamak kolay değil, çok konsantreydiler, her seferinde topu kazandılar ve sonra biz de bunu kabul ettik. Ayrıca şanssız bir gol yedik.

"Fakat durumu biliyorum, şu anda önemli bir boşluk olduğu çok açık. Ligde iyi bir konumda kalmak için mücadele etmeliyiz, doğru yolda olmadığımızı düşünüyorum."

Transfer konusu

Spurs'ün Ocak transfer penceresinde aktif olması beklenirken, Conte herhangi bir potansiyel yeni gelen oyuncunun takımın kaderi üzerinde hemen bir etkisi olacağına inanmıyor.

"Dürüst olmak gerekirse, ben de çok net olmak istiyorum çünkü Ocak ayındaki transfer penceresiyle durumu çözeceğimizi düşünürsek, size doğruyu değil, yalan söylerim” dedi.

"Yapılacak çok iş var. Birileri transfer piyasasının durumu çözebileceğini düşünüyorsa... Öncelikle Ocak'ta satın almak çok zor. Çok çok zor. O zaman ihtiyacın olan oyuncu alma imkanı var mı diye bakmak lazım.

"Bence şu an yaptığımız gibi sıkı çalışmaya ve oyuncularımızın seviyesini yükseltmeye devam etmeliyiz. O zaman bazı fırsatlar varsa ve kulüp bu fırsatlardan takımı geliştirmeye ikna olursa yapılabilir.

Ama tekrar ediyorum, transfer penceresinde sorunlarımızın çözümünü göremiyorum. Sorunlarımızın çözümü şu anda çalışmak ve kadromuzun birçok yönünü geliştirmek.

"Tekrar ediyorum yapılacak çok iş var. Bir veya iki oyuncu alıp durumu çözebileceğinize inanıyorsanız haksızsınız."

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