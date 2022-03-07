Premier Lig'de Everton ile karşı karşıya gelecek Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte devre arasında bu takıma transfer olan eski oyuncuları Dele Alli'den çekinmediklerini söyledi.

İtalyan teknik direktör kendi takımlarından ayrılan oyuncuların genellikle performans düşüklüğü yaşadıklarına da dikkatleri çekti.

Ne söylendi?

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan futbol adamı iddialı bir açıklamada bulundu:

"Benim takımlarımdan ayrıldıktan sonra benden intikam alan bir oyuncu hatırlamıyorum.

"Genelde olan şey oyuncuların benim çalıştırdığım takımlardan ayrıldıktan sonra düşüş yaşamasıdır. Antrenörlük kariyerim boyunca oyunculara her zaman dürüst olmaya çalıştım.

"Tüm oyunculara oynamayı hak ettiklerini göstermek için fırsat verdim."

Kariyeri düşüşe geçti

Tottenham'daki en iyi dönemini Premier Lig'de sezonu 18 gol ve 7 asistle tamamladığı 2016-2017 sezonunda geçiren İngiliz orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezondan bu yana büyük bir düşüş yaşamıştı.

Geçen sezondan bu yana ligde sadece bir gol atabilen Alli'nin adı devre arasında Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile de anılmıştı.

Frank Lampard'ın Rafael Benitez'in yerine Everton'ın başına geçmesiyle birlikte bu takıma imza atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu geçirdiği kötü dönemin etkisiyle İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'deki kadrosuna da dahil edilmemişti.

Alli, Everton formasını giydiği dört maçta skora etki etme başarısı gösterememişti.

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