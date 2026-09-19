Tottenham tarihinin en kötü başlangıcının ardından De Zerbi ateş püskürdü: Liderler nerede?

Tottenham'ın teknik direktörü İtalyan Roberto De Zerbi, Premier Lig'in beşinci haftasında alınan 3-2'lik yenilginin ardından oyuncularının Aston Villa'nın birinci ve ikinci golüne verdikleri tepkiyi eleştirdi ve takımın liderlerinden sorumluluk alarak arkadaşlarına önderlik etmelerini istedi.

Aston Villa gollerini Johann Manzambi, Nicolas Jackson ve Emi Buendia ile kaydederken, Tottenham ikinci yarıda geri dönmeye çalıştı ve ligde bu sezonki ilk ve ikinci gollerini attı, ancak beraberliği yakalamayı başaramadı.

De Zerbi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu: "Savunma yapmamız gereken anlarda, hatlar arası uyum ve yakınlıkla savunma yapmalıyız. Liderler de önderlik rollerini üstlenip takımı yönlendirmeli."

İtalyan teknik adam, ilk golün mazur görülemeyecek bir yer tutma hatasının sonucu geldiğini belirtti; Micky van de Ven yüzündeki bir sakatlık nedeniyle tedavi olmak için sahayı terk etmek zorunda kaldı ve Tottenham o anları yalnızca 10 oyuncuyla geçirdi, ardından Aston Villa boşluğu değerlendirerek golü kaydetti.

De Zerbi, ikinci golü açıklamanın daha zor olduğunu sözlerine ekledi; takımı bu golü bir kale vuruşunun ardından yedi. İtalyan teknik adam, Tottenham'ın dengesini koruması ve skorda geriye düşer düşmez bunu kaybetmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Tottenham, ikinci yarıda Mohammed Kudus'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildikten sonra üçüncü golü de yedi; oysa takım karşılaşmanın başında oyuna hâkim olmuş ve birçok gol fırsatı harcamıştı.

Bu yenilgiyle Tottenham, Premier Lig'de 5 maç sonunda kariyerinin en kötü başlangıcını yaşadı; yalnızca 2 puan toplayan ve -6'lık averaja sahip olan takım, 2 puan ve -3 averajla tamamladığı 2008-2009 sezonundaki başlangıcını da geride bıraktı.

De Zerbi, yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı, ancak oyuncularının savunma gerektiren anlarla daha iyi başa çıkması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Bu benim sorumluluğum... Sorumluluğumu üstleniyorum."

Tottenham, uluslararası ara nedeniyle iç saha müsabakalarına 3 hafta ara verecek, ardından bu sezon ligdeki ilk galibiyetinin peşinde 10 Ekim'de Old Trafford Stadı'nda Manchester United'a konuk olacak.