Tottenham tarihine geçen Harry Kane, rekora doymuyor: Taraftarlar, heykelinin dikilmesini istiyor

İngiliz golcü, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ederken adını tarihe yazdırdı.

Harry Kane, Fulham'a karşı muhteşem bir golle Jimmy Greaves'in Tottenham'daki gol rekorunu eşitledi.

Kane, sağ alt köşeye topu bırakırken Son Heung-min'in asistini geri çevirmedi ve takımı Tottenham'a liderlik yaptı.

Ve Craven Cottage'da takımını 1-0 galibiyet kazandıran gol, Kane'in Spurs'teki idolü Greaves'in rekoruna ulaştığı anlamına geliyordu, çünkü her ikisi de 266 gol attı.

Ancak White Hart Lane efsanesi Greaves, 379 maçta bu başarıyı elde ederken, Kane 415 maçta bu rekora ulaştı.

Ayrıca Harry Kane, attığı bu golle Premier Lig'deki gol sayısını da 16'ya çıkarmış oldu.

İngiliz forvetin golü, kulüp başkanı Daniel Levy'ye taraftarlardan gelen eleştirileri de bir süreliğine susturdu.

Ve Tottenham taraftarları, İngiltere Milli Takımı'nın da kaptanı olan kahramanlarına övgüler yağdırdılar.

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Ne söylendi?

Bir taraftar, Kane'in bir resminin yanına "THE GREATESTTT" yazarak onu "En iyi" ilan etmekten çekinmedi.

Başka bir kullanıcı ise, "Kane geldi ve her şeyi değiştirdi!" yazdı.

Diğer bir taraftar ise şunu ekledi: "Bu kulübü ayakta tutan Kane, o gittiğinde ağlayacağım."

Ayrıca taraftarlar, White Hart Lane'e bir Kane heykelinin dikilmesini talep ediyor.

Manchester United istiyor

Kane'in gol atma becerisi, Manchester United'ın onu bu yaz hücum hedefleri listesinin başına koymasının nedeni olarak açık bir şekilde duruyordu.

29 yaşındaki oyuncu, Spurs ile sözleşmesinin son 12 ayına hızla yaklaşıyor, bu da yakın zamanda yeni bir anlaşma yapmazsa Tottenham'dan ayrılabileceği anlamına geliyor.

Ancak United, Spurs'ün kurnaz sahibi Levy ile iş yapma konusunda temkinli davranacak.

Ancak, çıkan haberler Kane'in "Koşullar uygunsa" Kuzey Londra'da kalmaya istekli olduğunu iddia ediyor.