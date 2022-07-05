Öfkeli fanatik formayı ateşe verdiği anların videosunu sosyal medyada paylaştı.

Christian Eriksen'in Manchester United ile prensip anlaşması yapması bazı Tottenham taraftarlarını çılgına çevirdi.

Eriksen yazılı 23 numaralı formayı yakan taraftar, bu hareketine sebep olarak Danimarkalı oyuncunun verdiği sözü tutmamasını gösterdi.

Euro 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre futboldan uzak kalan Eriksen, geçen sezonun ikinci yarısında Brentford formasıyla sahalara dönmüştü.

Eriksen'in dönüşü

Kalbine takılan cihaz nedeniyle kurallar gereği Serie A'da oynayamayan Eriksen, Inter'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Brentford'daki performansıyla hala üst düzey futbol oynayabileceğini kanıtlayan Eriksen transferin gözde isimleri arasındaydı.

Eski takımı Tottenham'ın ilgisine karşın, Eriksen'i kapan Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United oldu.

Taraftarın tepkisi sert oldu

Forma yakma eylemini gerçekleştiren taraftar, Eriksen'in 2017'de Tottenham başkanı Daniel Levy'ye verdiği İngiltere'de başka bir takımda oynamama sözünü hatırlattı.

Sosyal medyada paylaştığı videonun yanına 'Sözümün eriyim' notunu düşen taraftar, bir kaba yerleştirdiği Eriksen formasını çakmakla tutuşturdu.

Bazı Tottenham taraftarları ise Eriksen'i savundu. Danimarkalı oyuncuya destek veren futbolseverlerden biri, 'Bunu yapan birinin kendine Tottenham taraftarı dediğine inanamıyorum' yorumunu yaptı.