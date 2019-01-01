Tottenham yeni stadını açtı: İlk maç Tottenham U18 - Southampton U18

Tottenham, uzun süredir beklediği yeni stadının açılışını Tottenham ve Southampton'ın 18 Yaş Altı takımlarının karşılaşmasıyla yaptı.

, uzun süredir inşaatının tamamlanmasını beklediği yeni evi Tottenham Hotspur Stadyum'una 3 Nisan Çarşamba günü oynayacağı maçı ile resmen taşınacak.

Ancak, yeni stadyumda futbol oynama şansına ilk erişen takım Tottenham'ın A Takımı olmadı.

Tottenham kulübü, 18 Yaş Altı takımının 18 Yaş Altı takımıyla karşılaşacağı U-18 Premier Lig maçını yeni evinde oynatarak bir anlamda stadın açılışını yapmış oldu.

Böylelikle Tottenham Kulübü, stadın ilk test organizasyonunu da gerçekleştirmiş oldu.

Stadyumun ikinci test organizasyonu ise 30 Mart Cumartesi günü Tottenham efsanelerinin efsaneleri ile karşılaşacağı özel müsabakada yapılacak. Robbie Keane, Rafael van der Vaart, Dimitar Berbatov, Jurgen Klinsmann gibi isimler bu özel karşılaşmada Tottenham Hotspur Stadyum'unda top koşturacak.

Öte yandan, Tottenham kulübünün resmi sitesinde yer alan bildiride, 3 Nisan'da oynanacak Crystal Palace müsabakası öncesinde bir açılış töreninin düzenleneceği ifade edildi.

Tottenham'ın yeni stadında, başka bir sorun yaşanmadığı takdirde, bu sezon bitene kadar çıkacağı maçlar şöyle: