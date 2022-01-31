Tottenham sessizliğini Kulusevski ve Bentancur ile bozdu: Son günde iki transfer birden

Ara transfer döneminde üst üste hayal kırıklıkları yaşayan Tottenham, Juventus'tan Dejan Kulusevski ile Rodrigo Bentancur'u renklerine bağladı.

Londra ekibi, Uruguaylı orta saha oyuncusu için 19 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu miktar bonuslarla birlikte 25 milyon euro'ya kadar yükselebilir.

Tottenham, Kulusevski'yi sezon sonuna kadar kiralamak için ise Juventus'a 10 milyon euro ödemeyi kabul etti. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada 35 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Beş yıllık kontrat

Transferleri sosyal medyadan duyuran Tottenham kulübü, Bentancur ile beş yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Juventus'ta geçirdiği beş sezonda 181 maça çıkan Bentancur, bu sezon ise 26 maçta forma giydi.

İki yıldır Juventus kadrosunda yer alan İsveçli kanat oyuncusu Kulusevski, Torino ekibi adına 74 maça çıktı. Bu sezon ise 27 maçta sahada yer aldı.

Juventus, Zakaria'yı transfer etti

İki oyuncusunu elden çıkaran Juventus, kadrosunu Borussia Mönchengladbach'tan Denis Zakaria ile güçlendirdi.

Sezon sonuna Gladbach'la kontratı sona erecek olan Zakaria'nın takımdan ayrılması bekleniyordu. Juventus elini çabuk tuttu ve yaz dönemine kalmadan Zakaria transferini bitirmeyi başardı.

25 yaşındaki oyuncu Pazartesi günü Torino'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Juventus'a bağlayan imzayı atacak.

Gladbach cephesinden yapılan açıklamada kulüpler arasında gerekli evrak alışverişlerinin yapıldığı ve İsviçreli oyuncunun transfer işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Alman ekibi, Zakaria'ya kontrat yenileme teklifinde bulunmuş, ancak kariyerine başka bir takımda devam etmeye kararlı olan Zakaria, bu teklifi geri çevirerek yönetime sezon sonunda takımdan ayrılacağını bildirmişti.

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