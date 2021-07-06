Real Madrid'in, Gareth Bale transferinde yer alan madde nedeniyle Tottenham'ın isteğini yerine getirmesi gerekiyor.

Gareth Bale 2013’te Tottenham’dan Real Madrid’e transfer olurken, iki kulüp arasında yapılan anlaşmada ilginç bir madde yer almıştı.

Bu madde, Real Madrid’in Tottenham ile Londra’da bir hazırlık maçı yapmasını zorunlu kılıyor. Aradan geçen sekiz yılda bu hazırlık maçı henüz oynanmadı.

Marca’nın haberine göre; Tottenham, Real Madrid’e söz konusu hazırlık maçıyla ilgili bir hatırlatmada bulundu. İngiliz kulübü maçın bu yaz oynanmasını şart koşmadı, ancak sözleşmedeki maddede herhangi bir zaman limiti olup olmadığı bilinmiyor.

Turlar yine iptal

Real Madrid gelenekselleşen ABD ve Uzak Doğu turlarını pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yapamayacak. Sezon öncesi hazırlığının ilk aşamasını oluşturan bu turlar, aynı zamanda kulüp için önemli bir gelir kaynağı.

Carlo Ancelotti’nin ekibi La Liga’da yeni sezonun başlayacağı 13 Ağustos tarihine kadar üç hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden isimler Temmuz ayının son haftasına kadar takıma katılmayacak. Valverde, Casemiro, Militao ve Vinicius ise Copa America’da ter döküyor. Asensio, Ceballos, Vallejo ve Kubo ise İspanya ve Japonya’nın Olimpiyat kadrolarında yer alıyor.

Eldeki oyuncu sayısının azlığı Real Madrid’in sezon öncesi hazırlıklarını epey zorlaştırıyor. Koşullar bu yaz Tottenham ile bir hazırlık maçı yapmak için uygun gözükmüyor.

Fakat sözleşmedeki şartı yerine getirmesi gereken Real Madrid, yenilenen White Hart Lane’e er ya da geç ayak basmak zorunda kalacak.

Bale bir yıl daha Madrid'de

2020/21 sezonunu eski takımı Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gareth Bale'ın Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galli yıldız, 2013'te 101 milyon euro'luk rekor transfer ücretiyle Real Madrid'e gelmişti.

İspanyol kulübüyle dört Şampiyonlar Ligi ve iki La Liga şampiyonluğu yaşayan Bale, son dönemde sakatlık sorunları ve teknik direktör Zinedine Zidane'la yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelmişti.

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