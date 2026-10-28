Tottenham, Pedro Porro'nun olası ayrılığına hazırlanırken Villarreal'in sağ beki Alex Freeman için Manchester United, Chelsea ve Manchester City ile yarışıyor

Tottenham Hotspur, bu yıl İspanya futbolunda hızla yükselen Villarreal beki Alex Freeman'ı takip eden dört güçlü Premier League kulübüne katıldı. Kuzey Londra ekibi, savunmada ilk tercih olan Pedro Porro'nun bu sezon sonrasındaki geleceğine ilişkin belirsizlik artarken uzun vadeli sağ bek seçeneklerini aktif olarak izliyor.

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İngiliz devleri Amerikalı savunmacıyı takip ediyor

Haberi yayımlayan TEAMtalk'a göre Tottenham'ın transferden sorumlu yöneticileri, İspanya millî takımı oyuncusu Porro sonrası döneme hazırlanırken 22 yaşındaki savunmacıdan etkilendi. Hem Barcelona hem de Real Madrid, Tottenham'ın bek oyuncusunu 2027'de ülkesine getirmek istiyor. Oyuncu da ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Ancak United'ın gözlemcileri de yakın zamanda Chelsea'nin sahibi BlueCo ve City'nin çatı kuruluşu City Football Group'un temsilcileriyle birlikte Freeman'ı izledi.

Çıkış yılı Premier League kulüplerinin ilgisini çekti

Super Bowl şampiyonu Antonio Freeman'ın oğlu, ocak ayında Major League Soccer ekibi Orlando City'den ayrılıp İspanya'ya gitmesinden bu yana hızla yükseldi.

La Liga'da gösterdiği etki, mart ayında ilk kez ABD A millî takımına çağrılmasını sağladı. Ardından Mauricio Pochettino onu Dünya Kupası kadrosuna aldı. Genç oyuncu beş maçın tamamında forma giydi ve Avustralya karşısındaki galibiyette gol attı.

2026-27 sezonunda kulüp takımına döndüğünden bu yana atletik savunmacı, La Liga'da dokuz maça çıkıp bir gol attı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde üç, Kral Kupası'nda ise bir maçta forma giydi.

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Uzun sözleşme İspanyol kulübünün elini güçlendiriyor

Haberde, Premier League kulüplerinin sağ bek takviyelerini değerlendirirken Amerikalı oyuncunun hücum katkısına, fiziksel özelliklerine ve en büyük sahnelerde performans gösterme becerisine ilgi duyduğu belirtiliyor.

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Porro şimdilik kuzey Londra'da kilit bir isim olmayı sürdürse de Tottenham için onun yerini alacak bir oyuncu belirlemek büyük önem taşıyor.

Ancak Freeman'ı Estadio de la Ceramica'dan ayırmak kolay olmayacak. Ocak ayındaki gelişinin ardından 2032'ye kadar geçerli altı yıllık bir sözleşme imzalaması, Sarı Denizaltı'ya görüşmelerde güçlü bir konum sağlıyor.

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Ocak transfer dönemi ilk sınavı getirebilir

Villarreal, gözde oyuncusunu sözleşmeyle güçlü biçimde güvence altına almış olsa da Freeman'ın iyi formu sürerse yaklaşan kış transfer döneminde resmî teklifler gelebilir. İngiltere'nin en büyük kulüplerinden gözlemcilerin maçlarını düzenli olarak izlemesi, İspanyol ekibini oyuncuyu uzun vadede kadrosunda tutmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya bırakıyor. Tottenham ise yeni yılda harekete geçmekle Porro'nun durumunun gelecek yaz netleşmesini beklemek arasında değerlendirmesini sürdürecek.