Reklam

Mykhaylo Mudryk, şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulundu. Tottenham Hotspur'un Ukraynalı forveti, ezeli rakip Arsenal'e övgüler yağdırdı.

Guest of Gordon'a konuşan Mudryk, Arsenal'in "her zaman oynamak istediği kulüp" olduğunu söyledi. "Emirates Stadyumu'na gitmek her zaman hayalimdi."

Mudryk, 2023'te Arsenal'e transfer olmaya yakındı ancak o dönem Shakhtar Donetsk'ten Chelsea'ye 70 milyon euro karşılığında geçti.

"O dönemki menajerim hayalimi gerçekleştirmek için çaba bile göstermedi. Chelsea'ye gitmemi özellikle istiyordu çünkü orada daha fazla komisyon kazanabilirdi."

Reklam Reklam

"O sırada bundan haberim yoktu. Bunları ancak sonradan öğrendim," diyerek sözlerini tamamladı 25 yaşındaki forvet.

Related Topics

Mudryk, geçen yaz Chelsea'den kiralık olarak geldi ve bu sezon Tottenham Hotspur'da oynuyor. Kulübün sol kanat oyuncusu için 80 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bu sezon kulübü adına yalnızca bir kez forma giyebildi. Gelecek hafta Roberto De Zerbi'nin maç kadrosuna dönmesi bekleniyor.

Reklam

Mudryk, geride kalan bir buçuk yıl boyunca hiç forma giymedi. 2024'ün sonunda doping kullandığına hükmedildi. Meldonyum testinin pozitif çıkmasının ardından cezalı duruma düştü.

Mudryk ise doping kullanımından kendisinin sorumlu olmadığını savunarak Ukrayna Futbol Federasyonu'nu işaret ediyor. "Meldonyum İngiltere'de bulunmuyor. Ukrayna millî takımında içmemiz gereken haplar düzenli olarak bir bardakta dağıtılıyordu."