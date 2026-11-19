Tottenham ve Liverpool, Serie A sezonuna etkileyici bir başlangıç yapan Monza’nın yıldızı Gustavo Varela’yı yakından takip ediyor. 21 yaşındaki Portekizli forvet, kısa sürede Avrupa’nın en çok aranan yeteneklerinden biri hâline geldi. Ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde bonservis bedeli 40 milyon euro olarak belirlendi.

Reklam

Premier League devleri yarışa katıldı

Tottenham ve Liverpool, Monza’nın yıldızı Varela’yı transfer etmek için güçlü adaylar olarak öne çıktı. İki Premier League kulübü, 21 yaşındaki forveti İtalya’nın en üst ligindeki etkileyici başlangıcının ardından yakından takip ediyor. Il Corriere dello Sport’a göre Tottenham, Portekizli forvetin transferine ilişkin resmî bir yoklamada bulundu.

Liverpool ise Varela’nın fiziksel ve teknik açıdan hızla kaydettiği gelişimi değerlendirmek için Monza maçlarına düzenli olarak gözlemci göndermeye başladı. İki kulübün aktif ilgisi, Avrupa’daki çetin transfer yarışına yeni bir boyut kattı. Yaklaşan ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde, gözde hücum oyuncusunun transferinde Juventus daha önce başlıca aday olarak görülüyordu.

Serie A’da golleriyle parlayan isim

Varela, yazın Benfica’dan 2,5 milyon euro gibi düşük bir bedelle transfer olmasından bu yana büyük bir çıkış yakaladı. Yeni ortamına hızla uyum sağlayarak İtalya’nın en etkili bitiricisi hâline geldi. Genç forvet, bu sezon çıktığı ilk 10 Serie A maçında dokuz gol atarak olağanüstü bir hücum performansı sergiledi. Bu etkileyici seri, onu ligin gol krallığı sıralamasının zirvesine taşıdı.

Kulüp düzeyindeki etkili performansı uluslararası arenada da dikkatlerden kaçmadı. Forvet, kısa süre önce Portekiz A Millî Takımı’na ilk kez çağrıldı ve böylece dünya çapındaki tanınırlığını daha da artırdı.

Reklam Reklam

Benfica’nın sözleşmede kritik bir hakkı var

Varela’yı kadrosuna katma yarışı Tottenham, Liverpool ve Juventus’la sınırlı değil. İngiltere’den Arsenal, Brentford ve Sunderland ile Serie A’da iddialı olan Napoli de olası bir transfer için nabız yokladı.

Related Topics

Gerçekleşecek herhangi bir transfer, eski kulübüyle ilgili dikkatli müzakereler gerektirecek. Benfica’nın genç forveti yeniden transfer etmek için doğrudan bir opsiyonu bulunmasa da sonraki satıştan yüzde 20 pay alma hakkı var.

Portekiz devi ayrıca Monza’nın aldığı herhangi bir resmî teklifi aynı şartlarla karşılama hakkına sahip. Sözleşmedeki bu madde, gözde forvetin kariyerine sonunda nerede devam edeceğini önemli ölçüde etkileyebilir.

Reklam

Monza yüksek bonservis bedeli istiyor

Monza, kadrosundaki hücum oyuncusunun değerinin farkında ve yüksek bir bedel talep etmeye hazır. Birden fazla kaynağa göre kulüp, yıldız oyuncusu için 40 milyon euroluk kesin bir bonservis bedeli belirledi.

Yaklaşan ocak ayındaki transfer döneminde genç hücum oyuncusu için kulüpler arasında yoğun müzakereler yaşanması bekleniyor. Anlaşma sağlanana kadar Varela, sahadaki dikkat çekici gol serisini sürdürmeye odaklanacak.