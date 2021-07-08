Tottenham Mert Müldür'ü transfer listesinde üst sıralara koydu

Tottenham Sportif Direktörü, büyük bir hayranı olduğu Mert Müldür için Sassuolo'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

EURO 2020'de büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Türkiye'nin Sassuolo'da forma giyen genç oyuncusu Mert Müldür'ün İngiliz devi Tottenham'ın transfer listesinde olduğu öne sürüldü. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre Mert performansıyla Tottenham'ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo'nun dikkatini çekti.

Tottenham'ın birkaç ay öncesine dek Juventus'ta görev yapan sportif direktörü Fabio Paratici'nin Mert'e hayran olduğu belirtilen haberde, Londra ekibinin kısa bir süre içinde Sassuolo'ya resmi teklifini ileteceği öne sürüldü. Bir başka Premier Lig takımı West Ham United'ın da ilgi gösterdiği Mert'in en önemli özelliği ise çok yönlülüğü.

Sassuolo'ya kazandıracak

Asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen görev verilmesi halinde sol bekte de etkili olabilen milli oyuncu, EURO 2020'de iki maçta şans bulmuştu. Geçtiğimiz sezon Roberto De Zerbi yönetiminde 28 Serie A maçında şans bulan Mert, Sassuolo'ya 2019'da Avusturya ekibi Rapid Wien'den 4.7 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Sassuolo'nun 22 yaşındaki genç oyuncu için en az 20 milyon euro talep etmesi bekleniyor. Öte yandan aynı takımda forma giyen bir diğer milli oyuncu Kaan Ayhan'ın da önümüzdeki günlerde Sassuolo'dan ayrılması bekleniyor. Mert'in aksine fazla forma şansı bulamayan Kaan geçtiğimiz sezon yedi maça ilk 11'de başlamıştı.

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