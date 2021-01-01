Tottenham menajeri Jose Mourinho'ya göre Chelsea'de antrenörlük yapmak zor değil

Jose Mourinho, eski takımı Chelsea'de antrenörlük yapmanın zor olmadığını iddia etti ve Maviler'de 3 kez şampiyonluk yaşadığını hatırlattı.

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Chelsea maçı öncesi eski kulübü ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"Orada üç kez şampiyondum"

Perşembe günü evinde Maviler'e karşı ciddi bir sınav verecek olan Portekizli menajer, Chelsea'yi çalıştırmanın zor olmadığını ifade etti. Eski kulübünde 3 kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli hoca, "Chelsea'de antrenörlük yapmanın çok zor olduğunu sanmıyorum çünkü orada üç kez şampiyondum, [Carlo] Ancelotti şampiyon, Antonio Conte şampiyondu. Başka kim? Çok ama çok zor olamaz çünkü orada şampiyonluklar kazanıyoruz" dedi.



Chelsea'nin kadro kaliesine vurgu yapan Mourinho, "Chelsea'nin her zaman harika oyuncuları ve harika takımları olduğuna inanıyorum ve iyi hocalar, bu kulüplerle ve size şampiyonluklar kazanmak için çok iyi bir fırsat veren oyuncularla çalışmaktan mutlu" ifadelerini kullandı.

"Tuchel, Premier Lig ile kıyaslayamayacağımız bir ligden geliyor"

Thomas Tuchel'in Chelsea'nin başına geçmesini de değerlendiren Portekizli menajer, "Tuchel, Premier Lig ile kıyaslayamacağımız bir ligden geliyor ancak önemli oyuncularla, büyük yeteneklerle soyunma odasında çalışmaya alışkın. Chelsea gibi bir kulübe çok yakışacak" yorumunu yaptı.



