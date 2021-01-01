Tottenham Menajeri Jose Mourinho: Yöntemlerim dünyadaki kimseden kötü değil

Premier Lig'deki son 6 maçının 5'inde mağlubiyet alan Jose Mourinho, yöntemlerinin dünyadaki kimseden daha kötü olmadığını düşünüyor.

Jose Mourinho, Tottenham'ın son Premier Lig mağlubiyetinden sonra antrenörlük felsefesini değiştirmesi gerektiğine dair önerileri boşa çıkardı.

Portekizli menajer, West Ham United yenilgisiyle birlikte son 6 maçının 5. mağlubiyetini aldı ve 36 puanda kaldı.

Jose Mourinho takımının bir kriz yaşadığı konusunu kabul etmedi.

Jose Mourinho ne dedi?

Deneyimli teknik adam West Ham United mağlubiyetinin ardından basın toplantısında konuştu.

"Bazen sonuçlar farklı önerilerin sonucudur. Benim ve ekibimin yöntemleri dünyadaki kimseden daha kötü değil."

"Kriz derken neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Kriz dediğiniz soyunma odasındaki hayal kırıklığı ve üzüntü ise öyle söyleyebilirim çünkü kimse sonuçtan mutlu değil."

"Hepimiz bu maçta gösterdik. Bir takım son saniyeye kadar bizim yaptığımız gibi farklı bir sonuç almaya çalışırken hiçbir zaman krizde değildir. Sahip olduğunuzdan daha iyi sonuçlar elde etmek için birlik olmadığınızda krizdesinizdir."

"Bu yüzden bu duruma kriz demezdim gerçekten kötü sonuçlar akışı olduğunu söylerdim. Çok fazla maç kaybediyoruz, bu çok açık."

Jose Mourinho liderlik şanslarının matematiksel olarak hala devam ettiğini söylüyor.

"Matematiksel olarak hala mümkün. Matematiksel olarak mümkünse bu gerçeğe uygundur. Zor ama matematiksel olarak mümkün."

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Wolfsberg'e karşı alınan galibiyet işe yaramış olsa da Londra derbisindeki kayıp kulüp için oldukça moral bozucu oldu.

Lig'de istediği sonuçları alamayan Tottenham'ın Avrupa Kupaları'na katılmak için Manchester City'yi İngiltere Lig Kupası'nda yenmeleri yeterli olacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırlarsa Şampiyonlar Ligi'ne de doğrudan katılabilecekler.