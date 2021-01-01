Tottenham Menajeri Jose Mourinho, İngiliz yıldızı işaret etti: Hak ediyordu

Portekizli menajer, Fulham maçından sonra Dele Alli hakkında olumlu konuştu.

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, kadroya geri dönen Dele Alli'yi övdü ve yıldız oyuncunun bunu hak ettiğini açıkladı.

Alli, perşembe günü oynanan Fulham maçında, neredeyse 6 ay sonra ligde ilk 11'e çıktı ve atılan golde büyük pay sahibiydi.

Jose, 24 yaşındaki ofansif orta sahanın performansından memnun olduğunu ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki son performansıyla, antrenmanlardaki sıkı çalışmalarıyla takımdaki yerini geri kazandığını söylüyor.

Jose Mourinho, Dele Alli hakkında ne dedi?

Portekizli menajer, Premier Lig'in 26. haftasında 1-0 kazanılan Fulham karşılaşması sonrasında gazetecilere verdiği demeçte Alli hakkında şunları söyledi:

"İlk 11'de başlamayı hak etti. Bu bir hediye değildi. Geri döndüğünden ve yüzde 100 çalıştığından beri yaptığı işin bir sonucuydu.

Bize önemli şeyler veriyordu. Avrupa Ligi'nde çok iyi iş çıkardı ve her dakikasında çok iyiydi.

Hak ediyordu. Sahip olduğumuz kadroya ihtiyacımız var."

Tottenham, Fulham'ı nasıl yendi?

Jose Mourinho'nun ekibi, geçtiğimiz hafta sonu Burnley'i 4-0 devirdikten sonra perşembe günü de Fulham'ı deplasmanda tek golle geçti.

Dele Alli, Son Heung-Min'den aldığı pası filelere yollamak üzereyedi ama top kaleye giderken Tosin Adarabioyo'ya çarptı ve Fulham, golü kendi kalesine atmış oldu.

Daha sonra Tottenham, farkı açma şansları yakaladı fakat Son ve Kane bu fırsatları değerlendiremedi. Ancak Tottenham, yine de ilk 4 hedefini korumak için önemli bir galibiyet aldı.

Jose Mourinho: Birden fazla 3 puana ihtiyacımız var

Tecrübeli menajer, ilk 4'e girebilmek için galibiyetin önemine vurgu yaptı:

"Önemli bir galibiyet. Puanlara ihtiyacımız var ve tabii ki birden fazla üç puan lazım.

Bunu istediğimizi ilk dakikadan açıkça gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı iyiydi ama ikinci yarı daha zordu.

"Değişiklikleri yaptığımızda oyuna enerji getirdik ve son 10-15 dakika içinde iyi fırsatlar yakaladık."

Tottenham, hafta sonunda kiminle oynayacak?

Londra ekibi, 7 Mart Pazar gecesi saat 22.15'te Crystal Palace'ı konuk edecek. Tottenham, Palace maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.