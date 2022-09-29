Tottenham Menajeri Conte, Juventus söylentilerine sert çıktı: "Saygısızlık yapmayın"

Juventus, Serie A'daki ilk yedi maçının sadece ikisini kazandı ve ilk iki Şampiyonlar Ligi grup maçının ikisini de kaybetti.

Antonio Conte, Juventus'a dönüşüyle ilgili atılan iddialara sinirlendi ve Tottenham'daki mutluluğunun altını çizdi.

Juventus'un sezona inanılmaz derecede kötü başlamasının ardından Torino'da Massimiliano Allegri üzerindeki baskı artmaya başladı. Birçok taraftar, hocanın önümüzdeki aylarda değiştirilmesini umuyor.

Juventus, Serie A'daki ilk yedi maçının sadece ikisini kazandı ve ilk iki Şampiyonlar Ligi grup maçının ikisini de kaybetti. Takım, Dünya Kupası öncesi zor bir konumda.

Ne söylendi?

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Conte, gelecek yıl içinde Juventus'a dönebileceğine dair söylentilere tepki göstererek bu durumdan duyduğu hayal kırıklığının altını çizdi.

"Bu inanılmaz. Bu dönemde Juventus'ta çalışan teknik direktöre ve Tottenham'da çalışan bana saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Sezona yeni başladık. Birçok kez bu konu hakkında konuştum ve her zaman mutlu olduğumu ve Tottenham ile geçirdiğim zamandan keyif aldığımı söyledim.

"Kesinlikle Tottenham'da geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Kulüp sahibi ve Paratici ile harika bir ilişkim var.

“Şu anda veya gelecekte herhangi bir sorun görmüyorum. İkimiz de sözleşmeyi imzaladık. Bu konuda konuşan birini dinlemek istemiyorum.”

Conte'nin 2014'te Juventus'tan ayrılması oldukça tartışmalıydı. Juventus'a karşı hala sevgi dolu hisler beslemesine rağmen, teknik direktör Massimiliano Allegri ile zayıf bir ilişkisi olduğu biliniyor. İtalyan menajer, kariyerinin 13 yılını Juventus ile geçirdi ve sorumlu olduğu süre boyunca üç Serie A kazandı.