Tottenham Menajeri Conte'den Roma Teknik Direktörü Mourinho'ya: "Aynı hikayeyi paylaşıyoruz"

İki taktisyenin birbirlerini pek sevmediğini ve zaman zaman karşı karşıya geldiğini söyleyebiliriz.

Antonio Conte, geçmişteki acı tartışmalara rağmen artık Jose Mourinho'ya 'karşılıklı saygı' duyduğunu ifade etti. Tottenham ve Roma 'geçmişte liglerine hakim olan bir takıma karşı savaşmak istiyor'.

İki takım, İsrail'de sezon öncesi hazırlık maçı için tekrar karşı karşıya gelecek ve bu da kaçınılmaz olarak yıllar içinde yaşadıkları birçok çirkin tartışmayı akla getirdi.

Ne söylendi?

"Karşılıklı saygımız var ve futboldaki geçmişimiz bizim adımıza konuşuyor. Şimdi her şey yolunda ve yarın kesinlikle aramızda bir kucaklaşma olacak” diye güvence verdi Conte, basın toplantısında.

"Bence Roma ve Tottenham arasında benzer bir durum görüyorum çünkü her iki kulüp de geçmişte hakimiyet kuran takımlara karşı mücadele etmek istiyor. İtalya'da JUventus, Milan ve Inter...

"Bizim için City, Liverpool, Chelsea, United. İyi bir karşılaştırma çünkü aynı hedefe sahibiz."

İki taktisyenin birbirlerini pek sevöediğini ve zaman zaman karşı karşıya geldiğini söyleyebiliriz.

Geçmişte ne yaşandı?

Çatışmalar Ekim 2016'da başladı. Conte'nin Chelsea'si Mourinho'nun Manchester United'ını 4-0 yenerken Conte, son golde abartılı bir sevinçte bulunmuştu ve maç sonunda ikilinin arasında gerginlik yaşanmıştı.

Mou esasen Conte'yi Chelsea'de 'catenaccio' futbol oynamakla suçladı. Bunun üzerine Mourinho'ya 09-10 sezonundaki Inter ile oynattığı savunma futbolu hatırlatıldı.

Mourinho, Conte'nin 2007 dolaylarında yaptırdığı saç ekimine atıfta bulunarak, "Antonio Conte hakkında konuşurken saçımı kaybetmeyeceğim" şakası yaptı.

Mourinho'nun Conte'ye taç çizgisinde "palyaço gibi davranması" gerekmediğini söylemesi üzerine, 2018'de rekabet yeni bir seviyeye ulaştı. Conte açıkça Mourinho'nun "yaşlılık bunaması" yaşadığını söyledi.

Mourinho, Conte'nin Juventus'ta göreve başlamadan hemen önce Siena'nın teknik direktörlüğünü yaptığı bir olaya atıfta bulunarak "hiçbir zaman şike nedeniyle ceza almadığını" belirtti.

İtalyan menajer, Mou'ya “küçük bir adam” diyerek çileden çıktı. Geçmişte küçük bir adamdı ve gelecekte de böyle olacak. United maçı ne zaman? Bir odada buluşabiliriz. Bu yorumları açıklamak için. Benimle bir odada buluşmaya hazır mı bilmiyorum, sadece ben ve o.”

Ya o odada buluştular ya da 2018'deki el sıkışmalarından bu yana düşmanlıkları durdurmaya karar verdiler.