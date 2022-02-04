Tottenham menajeri Antonio Conte yönetimi suçladı: "Geçmişte hatalar yapıldı"

Ocak ayı transfer döneminde son günlere kadar istediği hamleleri yapamayan Tottenham, Juventus'tan Rodrigo Bentancur ve Dejan Kulusevski'yi kadroya katarak sessizliğini bozmuştu.

Bentancur için 20 milyon euro bonservis ödeyen Londra ekibi, Kulusevski'yi ise kiralık olarak renklerine bağladı.

Premier Lig'i ilk dört içinde bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti almayı hedefleyen Conte, kadroda düşünmediği isimlerle de yolları ayırmayı seçti.

Tottenham, Dele Alli'yi Everton'a satarken, Tanguy Ndombele, Bryan Gil, Giovani Lo Celso ve Jack Clarke farklı kulüplere kiralandı.

Ne söyledi?

Basın toplantısında transfer dönemini değerlendiren Conte, takımdan ayrılan oyuncu sayısının fazlalığını geçmişte yapılan hatalara bağladı.

"Ocak ayında dört oyuncuyu kiralık göndermek ve bir oyuncu satmak garip oldu. Belki de geçmişte yanlış şeyler yaşanmıştır. Tekrarlıyorum, Ocak ayında dört oyuncu kiralayıp, bir oyuncu satmak enteresan."

"Geçmişte bazı hatalar yapıldığının farkına varmak gerekiyor. Genelde kadronuzu güçlendirmek için oyuncu transfer edersiniz. Ama son iki üç yıl içinde aldığınız oyuncuları kiralamak zorunda kalıyorsanız, geçmişte bir şeyler ters gitmiş demektir."

"Açıkçası, Tottenham'a geldiğimde kadrodaki tüm oyuncuların önemli isimler olduğunu düşünüyordum. Ndombele için çok para ödedik, aynısı Lo Celso ve Gil için de geçerli. Ama durumu yakından görünce, kulüp ve oyuncular için neyin en iyi olduğunu anlıyorsunuz. Tabii ki Ocak ayında dört oyuncu kaybetmek normal değil."

"Kararı kulüple ve oyuncularla birlikte aldık, ama bu geçmişte yapılan yanlışları gösteriyor. Bu yüzden gelecekte transfer edeceğimiz oyuncuları daha dikkatli seçmeliyiz. Bu konu, takımı güçlendirmek için hayati öneme sahip. Aksi takdirde takımı güçlendirmek yerine zayıflatırız."

"Kadromuzda eeksik rollerin sayısı azaldı. Önceden bir sakatlık olduğunda büyük sorun yaşıyordum, şu anda daha iyi durumdayız."

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Yanlış transferler işinden etti

17 yıldır Tottenham'ın performans direktörlüğünü yürüten Steve Hitchen, transfer dönemi sona erdikten kısa süre sonra görevinden istifa etti.

Hitchen, Ndombele ve Lo Celso transferlerinin arkasındaki isimdi. Gil transferini ise geçen yıl futbol direktörlüğüne atanan Fabio Paratici gerçekleştirmişti.

Conte, geçen yaz Sevilla'ya 21.6 milyon sterlin ödenerek kadroya katılan Gil için şu sözleri kullandı:

"Gerçeği söylemek istiyorum. Burada gerçekten iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Yetenekli ve sahada olup biteni hemen kavrayabilen bir oyuncu."

"Şu anda Premier Lig onun için fazla zorlu. Bu lig diğerlerinden farklı. Diğerleriyle kıyasladığınızda burada farklı bir futbol oynanıyor."

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