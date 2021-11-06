Tottenham menajeri Antonio Conte, Solskjaer'in kovulmasını beklemiş

İtalyan menajer Antonio Conte'nin, Tottenham'ın başına geçmeden önce Manchester United'ın Ole Gunnar Solskjaer'i görevinden alıp almayacağını görmek için son dakikaya kadar beklediği belirtildi.

Conte; Nuno Espirito Santo'nun görevden alınmasının ardından salı günü yeni takımı Tottenham ile sözleşme imzalamıştı.

Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu, geçtiğimiz haftalarda Manchester United'ın kendi sahasından Liverpool'a karşı 5-0'lık küçük düşürücü yenilgisinden sonra tehlike altındaydı.

Ne söylendi?

The Mirror'ın haberine göre; Juventus, Chelsea ve Inter Milan'ın da menajerliğini yapan İtalyan hoca, Tottenham'a imza atmadan önce Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in Old Trafford'daki durumunu yakından takip etmiş.

Conte, kulübün efsane forvetlerinden olan ve şu anda Manchester United'ın menajerliğini yapanSolskjaer'in görevden alınmasının ardından, Kırmızı Şeytanların başına geçeceği düşünülen en büyük adaylardan birisiydi.

Norveçli menajer Ole Gunnar Solskjaer'in takımının, 24 Ekim'de kendi sahasında Liverpool'a kaybetmesinin ardından Antonio Conte'nin Manchester United'ın başına geçeceği daha yüksek bir sesle konuşulmaya başlanmıştı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ole Gunnar Solskjaer ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Manchester United, Liverpool mağlubiyetinin ardından Norveçli hocasının pozisyonunu ciddi bir şekilde sorgulamıştı. 48 yaşındaki menajerini aralık ayında gözden geçireceğini bildiren Manchester United yönetiminin, yeni hoca arayışlarına başladığı da konuşulmuştu.

Old Trafford'da, Jurgen Klopp'un takımı Liverpool'a karşı oynanan futbol ve alınan yıpratıcı yenilginin ardından Manchester United Eşbaşkanı Joel Glazer, Ed Woodward ve Genel Müdür Richard Arnold arasında yönetim kurulu düzeyinde yapılan görüşmelerle, Solskjaer'in takımdan ayrılma süreci hızlandırılmak istenmişti.

Ancak yapılan görüşmeler sonrasında, Manchester United şimdilik Solskjaer ile devam etme kararı verdi fakat Norveçli menajerin alacağı başka bir küçük düşürücü mağlubiyet; kulüpteki görev süresinin sonunu getirebilir.

Manchester United'ın, Old Trafford'da Liverpool'a kaybetmesinin ardından deplasmanda Tottenham'ı 3-0 mağlup etmesi, Tottenham'ın menajeri Nuno Santo'nun 4 aylık görev süresinin sona ermesine sebep oldu.

Tottenham daha önceki yaz transfer döneminde Conte'yle anlaşmak istemiş ancak İtalyan menajer, Tottenham'ın teklifini doğru zaman olmadığı gerekçesiyle kabul etmemişti.

Conte'nin Tottenham'daki durumu nasıl?

Antonio Conte, Kuzey Londra kulübünün başındaki ilk maçında Spurs'ün Avrupa Konferans Ligi'nde Vitesse'yi 3-2 mağlup etmesiyle Tottenham'daki teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başladı.

Conte'nin takımı, pazar günü Everton ile Goodison Park'ta karşılaşacak. Kuzey Londra temsilcisinin, sezonun geri kalanında italyan menajeriyle kötü gidişata son vereceği umuluyor.

Solskjaer ise cumartesi günü Manchester City ile karşılaşırken Guardiola karşısında iyi bir sonuç almayı hedefliyor.

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