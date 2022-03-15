Tottenham menajeri Antonio Conte'den Kane, Son ve Lloris'e 'yüzde 130' mesajı

Antonio Conte, ligdeki ilk dört hedefine ulaşabilmeleri için takımın yıldızları Harry Kane, Heung-min Son ve Hugo Lloris'in %130 ile oynaması gerektiğini söyledi.

Tottenham şu anda Premier Lig'in sekizinci sırasında yer alsa da, Conte üst sıralardan daha azıyla yetinmek istemiyor.

Deneyimli çalıştırıcıya göre bunu başarmanın yolu yıldızlardan %100'ün üzerinde katkı almak.

Ne söyledi?

"Bu tip hedefler için sonuna kadar savaşmak istiyorsak, önemli oyuncularımızdan çok büyük katkı yapmalarını istemek zorundayım."

"Harry, Hugo ve Sonny. Bu oyuncular takıma liderlik edip bizi sonuna kadar yarışın içinde tutmalı."

"Şu anda tecrübe çok önemli. Bu takımda tecrübeli oyuncu sayısı fazla değil. Deneyimli ve yetenekli oyuncuların her şeyini ortaya koymasını bekliyoruz."

"Bunu yaptıklarını düşünüyorum, ama %100 yeterli değil. Böyle hedefler için yüzde 120, yüzde 130 gerekiyor."

"Yetenekli ayakların bizi sonuna kadar sürüklemesi ve hedefe yakın tutmaya çalışması çok önemli."

İlk dört yarışına değindi

Ligde sekizinci basamakta bulunan Tottenham, dördüncü sıradaki Arsenal'in altı puan gerisinde.

Son Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele veren diğer takımlar ise; Manchester United, West Ham ve Wolves. Arsenal'in favori konumda olduğunu kabul eden Conte, önümüzdeki haftalarda görüntünün değişebileceğini düşünüyor.

"Şu anda dördüncü sıranın favorisi Arsenal. United da var, ayrıca West Ham ve Wolverhampton'ı unutmamak gerek."

"Müthiş bir sezon geçiriyorlar ve bizimle aynı pozisyondalar."

"İngiltere'de işler kolay değil, basit değil. Normalde sezon başladığında ilk dört sırayı alıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi beklenen kulüpler; United, City, Chelsea ve Liverpool."

"Ama Liverpool geçen sezon Şampiyonlar Ligi bileti alırken zorlandı. Bu sezon aynısını United yaşıyor. Bu çok zorlu bir lig."

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