Tottenham Menajeri Antonio Conte'den Heung-min Son'a: "Damadım olacak kadar iyi bir insan"

Güney Koreli yıldız, futbolseverler tarafından da hem saha içinde hem de saha dışında seviliyor.

Tottenham patronu Antonio Conte, Heung-min Son'un kızıyla evlenmesine izin vermeyi düşünecek kadar "iyi bir adam" olduğunu söyledi.

Tottenham, üç galibiyet ve bir beraberlik ile Premier Lig'e harika bir başlangıç ​​yapmasına rağmen Son, bu sezon şimdiye kadar iyi bir form durumu bulmakta zorlandı.

Tottenham, son olarak Nottingham Forest deplasmanında Harry Kane'in 2 golü ile güldü. Heung-min Son ise bu sezon henüz gol atamadı.

Ancak Conte, Güney Koreli yıldızı kolları altına aldı.

Ne söylendi?

Conte, "Sonny'nin gerçekten mantıklı bir oyuncu olduğunu anladım" dedi. "Gerçekten mantıklı ve üst düzey bir adam, gerçekten iyi bir adam. Örnek vermem gerekirse, kızıma bir koca bulmam gerekirse onun gibi biri olmasını isterim.

"Şu anda belki gol atamadığı için çok acı çekiyor. Ama bu şekilde devam etmeli ve kendine güvenmeli çünkü her maçta pozisyona giriyor. Goller atabilir ama önce sakin olmalı.

"Ona ve takım arkadaşlarına güveniyoruz. Harry Kane ile birlikte Son'un önemini çok iyi biliyorsunuz. Kesinlikle gol atamadığı için biraz hayal kırıklığına uğradı ama sorun değil."