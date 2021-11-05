Tottenham Menajeri Antonio Conte: Başımız belaya girdi

Antonio Conte, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un başındaki ilk maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Vitesse karşısında çıktı.

Kuzey Londra ekibi, zorlu maçı 3-2 kazanırken Conte için ıstırap dolu bir 90 dakika oldu.

İtalyan menajer, heyecan verici galibiyetin ardından Tottenham'ın birçok yönden çalışması gerektiği gerçeğini kabul etti.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından BT Sport'a konuşan İtalyan taktisen, şunları söyledi:

"Çılgın bir maçtı. Genellikle bu tür oyunlardan hoşlanmam çünkü çılgın bir oyun aynı zamanda her şeyin olabileceği anlamına gelir. Bence kazanmalıyız ve kazandık.

"3-0 kazanıyorduk sonra yemememiz gereken iki gol yedik. Kırmızı karttan sonra başımız belaya girdi. Acı çekerken kazanmak bu takım için, bu oyuncular için iyi.

"Güvenlerini tazelemeleri gerekiyordu. Çok çalışmaları gerekiyor. Sorun şu ki çalışmak için zaman bulmalıyız. Bir sonraki maça kadar iki günümüz var, sonra millî tatil.

"Elbette gelişmemiz gerekiyor. Kolay değil çünkü iki gün içinde bu Everton maçına hazırlanıyoruz. Şimdi sadece bir günümüz var.

"Yarın, bu gece oynayan oyuncularla çalışmak imkânsız. Çok fazla efor sarf ettiler. Yarın dinlenmeleri gerekiyor ve oynamayan oyuncularla çalışacağız.

"Biraz sabırlı olmamız gerekiyor çünkü birçok yönden taktik ve fiziksel olarak çalışmamız gerekiyor.

"Çalışmaktan korkmuyorum. Çalışarak önemli hedeflere ulaşabileceğinizi biliyorum."

Conte'nin başlangıcı

Conte'nin Tottenham'ın mümkün olan en iyi başlangıcı yaptı ve Spurs, Vitesse'ye karşı 30 dakika içinde üç gol attı.

Bu goller Son Heung-min ve Lucas Moura'dan gelirken Jacob Rasmussen ise kendi kalesini havalandırdı.

Rasmussen daha sonra Tottenham filelerini de havalandırdı ve fark ikiye indi. Matus Bero, 39. dakikada skoru 3-2'ye getirirken Spurs'te Cristian Romero, 59. dakikada kırmızı kart görünce Premier Lig ekibinin işi zorlaştı.

80'de Danilho Dokehi, 84'te de kaleci Markus Schubert'in kırmızı kart görmesi Tottenham'ı son bölümde rahatlattı ve Conte, ilk maçında galibiyete uzandı.

Sonuç olarak Conte'nin takımı G Grubu'nda ikinci sıraya yükseldi.

Bu arada Son, yeni menajerin kadroya etki etmek için daha fazla zamana ihtiyacı olacağını söyledi.

Conte geldikten sonra nelerin değiştiğinin sorulması üzerine Son, BT Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Özel bir şey yok. Sadece iki antrenmana çıktı. Hem kendisi hem de oyuncular için zordu.

"Özellikle ilk 30 dakikada iyi iş çıkardık. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Her gün, her idmanda ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum."

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