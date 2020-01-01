Tottenham - Manchester United maçının muhtemel 11'leri
Salgın sebebiyle ara verilmesinin ardından yeniden başlayan Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham ve Manchester United karşı karşıya geliyor.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:15'te başlayacak.
Bu maç öncesinde 41 puanı bulunan Tottenham sekizinci sırada bulunuyor. 45 puanlı Manchester United ise 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Manchester United 2-1'lik skorla kazanmıştı.
|Maç
|Tottenham - Manchester United
|Tarih
|19 Haziran Cuma
|Saat
|22:15
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|S Sport
|İnternet yayını
|Nesine.com, S Sport Plus
Muhtemel 11'ler
Ev sahibinde Japhet Tanganga'nın sakatlığı bulunuyor. Davinson Sanchez ve Giovani Lo Celso'nun durumu henüz belirsiz. Dele Alli ise şubat ayında salgın esnasında bir Asyalı adamla dalga geçen videosu nedeniyle 1 maç ceza aldığı için Manchester United'a karşı forma giyemeyecek.
Manchester United'da ise herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Ben Davies, Dier, Moussa Sissoko, Bergwijn, Lamela, Heung-Min Son, Harry Kane
Manchester United: David de Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Matic, McTominay, Daniel James, Bruno Fernandes, Rashford, Martial
Maç öncesi OPTA istatistikleri
- Manchester United ile oynadığı son iki Premier Lig maçını kaybeden Tottenham, üç ya da daha fazla maçlık bir seriyi en son Ekim 2010'da yaşamıştı (4 maç).
- Manchester United, Premier Lig'de Eylül 2001-Şubat 2007'den (6 maç) bu yana ilk kez Tottenham'ı üst üste iki deplasman maçında mağlup etmek için sahaya çıkıyor.
- Tottenham'ın yeni stadyumuna Premier Lig'de ilk kez konuk olmaya hazırlanan Manchester United, lig tarihinde Londra'da yer alan bütün statlarda galibiyet alan dört takımdan biri konumunda (Manchester United, Chelsea, Liverpool & Tottenham).
- Tottenham, kulüp tarihinde haziran ayında oynadığı üç resmi maçtan (İkinci Lig, Intertoto Kupası & Şampiyonlar Ligi) galip ayrılamadı. (1947'de 1-1 vs Barnsley, 1995'te 0-2 vs Luzern & 2018/19'da 0-2 vs Liverpool).
- Manchester United, kulüp tarihinde haziran aylarında oynadığı iki resmi maçı da kaybetti (1965 Fuar Şehirleri Kupası'nda Ferencváros'a).
- Premier Lig'de oynadığı son iç saha maçında Wolverhampton'a mağlup olan Tottenham (2-3), en son üst üste iki karşılaşma kaybettiği Ocak 2019'da önce Wolves, ardından Manchester United'a yenilmişti.
- Son beş Premier Lig maçının dördünde gol yemeyen Manchester United (3G 2B), aynı sayıda gole kapamayı daha önceki 35 karşılaşmada yapabilmişti.
- Bu sezon Premier Lig'de en az maçta kalesini gole kapatan takım Tottenham (4).
- Maç başına 12.1 şut çeken Tottenham, bu alanda 1997/98'den bu yana en kötü Premier Lig sezonunu yaşıyor. Londra ekibi, gole çevirme yüzdesinde ise 1997/98'den bu yana en iyi derecesini yakaladı.
- Tottenham'ın başında daha önce çalıştırdığı Premier Lig kulüplerine rakip olduğu son üç maçı kaybeden Jose Mourinho (1M vs Manchester United & 2M vs Chelsea), daha önceki 16 lig maçının sadece ikisini kaybetmişti (9G 5B).
- Premier Lig'de ilk maçına çıktığından bu yana Manchester United formasıyla en fazla gole doğrudan katkı sağlayan (2 gol & 3 asist), en fazla şut pası veren (11) ve şut çeken (19) oyuncu Bruno Fernandes.