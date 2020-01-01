Tottenham - Manchester United maçının muhtemel 11'leri

Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

Salgın sebebiyle ara verilmesinin ardından yeniden başlayan Premier Lig'in 30. haftasında ve karşı karşıya geliyor.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:15'te başlayacak.

Bu maç öncesinde 41 puanı bulunan Tottenham sekizinci sırada bulunuyor. 45 puanlı Manchester United ise 5. sırada yer alıyor.

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İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Manchester United 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Maç Tottenham - Manchester United Tarih 19 Haziran Cuma Saat 22:15

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Muhtemel 11'ler

Ev sahibinde Japhet Tanganga'nın sakatlığı bulunuyor. Davinson Sanchez ve Giovani Lo Celso'nun durumu henüz belirsiz. Dele Alli ise şubat ayında salgın esnasında bir Asyalı adamla dalga geçen videosu nedeniyle 1 maç ceza aldığı için Manchester United'a karşı forma giyemeyecek.

Manchester United'da ise herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Ben Davies, Dier, Moussa Sissoko, Bergwijn, Lamela, Heung-Min Son, Harry Kane

Manchester United: David de Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Matic, McTominay, Daniel James, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

Maç öncesi OPTA istatistikleri