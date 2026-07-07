Tottenham, Manchester United’ın hayallerini çaldı… Peki, Kırmızı Şeytanlar buna nasıl karşılık verecek?

Manchester United, transfer piyasasındaki en önemli transferlerin birçoğunu sonuçlandırma umuduyla haftaya başladı, ancak son birkaç günü tamamen farklı bir gerçeklikle noktaladı. Kulüp, Tottenham Hotspur’a karşı birden fazla ana transfer hedefini kaybetmiş olsa da, bazı oyuncuların ayrılmasına ve transfer masasına yeni isimlerin eklenmesine paralel olarak, gelecek sezonun başlaması öncesinde yeni transferleri tamamlamak ve önceliklerini yeniden belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Manchester United’ın Matheus Fernandes’i kadrosuna katma girişimleri, Tottenham Hotspur’un West Ham ile 85 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vararak transferi sonuçlandırmasının ardından sona erdi.

United, West Ham’ın talep ettiği bedeli karşılamaya hazırdı, ancak bunu sabit ve garantili bir ücret olarak değil, performansa bağlı ek ödemeler ve primler yoluyla yapmayı planlıyordu. Ayrıca kulüp yönetimi, Tottenham’ın oyuncuya sunduğu maaşın, kendilerinin taahhüt etmeye hazır olduğu üst sınırı aştığını değerlendirdi.

Bu tek darbe de değildi; Tottenham, Manchester United’ın bu yaz değerlendirdiği seçeneklerden biri olan Sandro Tonali’yi de 100 milyon sterlin değerinde olabilecek bir transferle kadrosuna kattı.

Buna karşılık Manchester United, Atalanta’nın orta saha oyuncusu Ederson’u 40,5 milyon avroya transfer etme işleminin planlandığı gibi ilerlediğini ve geriye sadece oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesinin kaldığını vurguluyor.

Brezilyalı milli oyuncunun Temmuz ayı içinde “Old Trafford”a katılması bekleniyordu, ancak teknik direktör Carlo Ancelotti’nin Brezilya milli takım kadrosuna geç çağrılması, işlemlerin tamamlanmasını erteledi. Brezilya’nın Dünya Kupası’nda Norveç’e karşı 16 turunda elenmesinin ardından, oyuncu sağlık kontrolünden geçmeye çok yaklaştı.

Bu hafta ayrıca kaleci André Onana’nın bir sezonluk kiralık olarak Türk takımı Trabzonspor’a transferi de gerçekleşti. Manchester United, Türk kulübünün ligdeki performansına bağlı şartlara göre kiralama bedeli olarak 1,5 milyon euro alacak; ayrıca Trabzonspor, Kamerunlu kalecinin maaşının tamamını üstlenecek, ancak anlaşmada kesin satın alma opsiyonu yer almıyor.

Diğer bir gelişmede ise kaleci Dermot Mee, Haziran sonunda sona eren önceki sözleşmesinin ardından iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu, kulübün akademisinden mezun olduğundan beri kaleci antrenörlüğü kadrosunda görevini sürdürüyor.

Transfer piyasasındaki hedeflerin kaçırılmasının ardından alternatifler neler?

"The Athletic" gazetesinin haberine göre, Matheus Fernandes transferinin suya düşmesinin ardından Manchester United, orta saha için başka seçenekler aramak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kulüp, dikkatini Chelsea’nin genç orta saha oyuncusu André Santos’a yöneltti; ancak resmi görüşmeler henüz başlamadı. Bununla birlikte, tüm taraflar uygun bir anlaşmaya varırsa Chelsea’nin oyuncunun ayrılmasına itiraz etmeyeceği belirtiliyor.

Ayrıca United, Real Madrid'den Aurélien Tchouaméni ve Bournemouth'un yıldızı Alex Scott başta olmak üzere birkaç ismi daha takip etmeye devam ediyor.

Kulüp daha önce, Dünya Kupası’nda Norveç milli takımında gösterdiği performansın ardından Fulham’ın oyuncusu Sander Berg’i ve ABD milli takımında dikkat çekici bir performans sergileyen Bournemouth’un oyuncusu Tyler Adams’ı transfer etme olasılığını da değerlendirmişti.

Manchester United’ın öncelikleri

Orta sahayı güçlendirmek, Manchester United yönetiminin yaz transfer döneminde birincil hedefi olmaya devam ediyor. Alex Scott, kulüp içinde büyük beğeni topluyor ancak Bournemouth, oyuncunun kalmasında ısrarcı ve bu yaz onu satma fikrini reddediyor. Ayrıca, oyuncunun daha önceki sözleşme uzatma tekliflerini reddetmesinin ardından, şu anda 2028 yılına kadar süren sözleşmesini uzatmak için çalışıyor.

Aynı zamanda United, Real Madrid’in yeni transferleri finanse etmek için bazı satışlar gerçekleştirme isteği doğrultusunda, Orelien Tchouameni’nin durumunu, kulüp tarafından satışa çıkarılma ihtimaline karşı yakından takip ediyor. United yetkilileri, sözleşmesi 2028 yazına kadar süren Fransız orta saha oyuncusu konusunda Real Madrid’in tutumunu öğrenmek için temaslarda bulundu.

Adaylar listesinde Felix Nemisha’nın adı da öne çıkıyor, ancak Borussia Dortmund oyuncuyu elinde tutmakta kararlı ve değerini yaklaşık 120 milyon avro olarak belirliyor; bu da transferi oldukça karmaşık hale getiriyor.

Kulübün hamleleri sadece orta saha ile sınırlı değil; Altay Baındır'ın ayrılmasına karşı hazırlıklı olmak için kaleci piyasasını da takip ediyor ve bu pozisyonu güçlendirmek için Karl Darlow'un adı öne çıkıyor.

Kulüp ayrıca sol kanadı güçlendirmeyi de değerlendiriyor ve West Ham’ın kanat oyuncusu Crisencio Summerville, iki kulüp arasında transferin gerçekleşme olasılığı konusunda ön görüşmelerin yapıldığı göz önüne alındığında, en önemli hedeflerden biri olarak görülüyor.

Kim ayrılmaya yakın?

Marcus Rashford’un Barcelona’ya kiralanması kalıcı bir transfer haline gelmedi; bu da, İngiltere milli takımıyla olan görevinin sona ermesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına katılmak üzere geri dönmesinin önünü açıyor.

Takımdaki geleceğine ilişkin nihai karar ise ertelenmiş durumda; teknik direktör Michael Carrick’in Perşembe günü, Dünya Kupası’na katılmayan oyuncularla birlikte Carrington antrenman merkezine gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Manuel Ogarti mevcut transfer döneminde satışa çıkarılmıştı, ancak Uruguay milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynarken diz bağlarında ciddi bir sakatlık geçirmesi durumu değiştirdi ve takımda kalması en olası senaryo haline geldi.

Altay Bayındır ise bir dizi Türk kulübünün ilgisini çekiyor ve Manchester United’ın yeni bir kaleci transferi konusunda nihai kararını vermeden önce Bayındır’ın geleceğini netleştirmesi bekleniyor.