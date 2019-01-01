Tottenham - Liverpool: TV ve internet yayını, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler, iddaa oranları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final anı geldi çattı. Tottenham ve Liverpool, Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için Madrid'de kozlarını paylaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takım, 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayla belli olacak.

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Finalde Premier Lig'i 71 puanla 4. sırada bitiren ile 97 puanla 2. bitiren , 'e ev sahipliği yapan Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Dördüncü hakem ise Antonio Mateu Lahoz olacak.

Maç Tottenham - Liverpool Tarih 1 Haziran Cumartesi Saat 22:00

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Bu muhteşem karşılaşma, 'den beIN Sports HD 1 ve beIN SPORTS HABER ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı internetten izlemek için beIN Connect üyeliğinizin olması gerekiyor.

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Muhtemel 11'ler & Sakat-cezalı oyuncular

ile oynanan yarı final ilk maçında sakatlanan Harry Kane'nin sağlık durumu, final öncesi Tottenham için en büyük soru işaretlerinden birisi. İngiliz golcü, her ne kadar kendini iyi hissettiğini söylese de son kararı Pochettino verecek.

Liverpool'da ise Naby Keita, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Sakatlığı geçen Roberto Firmino ise kadrodaki yerini almış durumda.

Tottenham : Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Wanyama, Alli, Eriksen, Son, Moura

Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

İddaa oranları

İddaa bu maçta Tottenham'ın galibiyetine 3.55 oran veriyor.

Beraberliğin oranı 3.00 olarak belirlenmiş.

Liverpool galibiyetine verilen oran ise 1.70 .

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

Maç Öncesi Opta İstatistikleri