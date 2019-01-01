Tottenham - Liverpool: TV ve internet yayını, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler, iddaa oranları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takım, 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayla belli olacak.
>>Şampiyonlar Ligi 2019-20: Gruplara bilet alan takımlar
Finalde Premier Lig'i 71 puanla 4. sırada bitiren Tottenham ile 97 puanla 2. bitiren Liverpool, Atletico Madrid'e ev sahipliği yapan Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Dördüncü hakem ise Antonio Mateu Lahoz olacak.
|Maç
|Tottenham - Liverpool
|Tarih
|1 Haziran Cumartesi
|Saat
|22:00
TV kanalı, İnternet yayını & Canlı nasıl izlenir?
Bu muhteşem karşılaşma, Türkiye'den beIN Sports HD 1 ve beIN SPORTS HABER ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı internetten izlemek için beIN Connect üyeliğinizin olması gerekiyor.
|TV kanalı
|İnternet yayını
|beIN Sports 1
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler & Sakat-cezalı oyuncular
Manchester City ile oynanan yarı final ilk maçında sakatlanan Harry Kane'nin sağlık durumu, final öncesi Tottenham için en büyük soru işaretlerinden birisi. İngiliz golcü, her ne kadar kendini iyi hissettiğini söylese de son kararı Pochettino verecek.
Liverpool'da ise Naby Keita, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Sakatlığı geçen Roberto Firmino ise kadrodaki yerini almış durumda.
Tottenham : Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Wanyama, Alli, Eriksen, Son, Moura
Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
İddaa oranları
İddaa bu maçta Tottenham'ın galibiyetine 3.55 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.00 olarak belirlenmiş.
Liverpool galibiyetine verilen oran ise 1.70 .
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
Maç Öncesi Opta İstatistikleri
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla final oynayan İngiliz takımı Liverpool (9). Kupayı beş kez müzesine götüren Kırmızılar, son iki finalde sahadan mağlup ayrıldı (2007 & 2018).
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez finale yükselen Tottenham, bunu başaran sekizinci İngiliz takımı oldu. Bu turnuvada ilk kez final oynayan son beş takım kupayı kazanamadı (Chelsea 2008, Arsenal 2006, Monaco 2004, Bayer Leverkusen 2002 ve Valencia 2000).
- 2008'deki Manchester United-Chelsea eşleşmesinden bu yana bu turnuvada ilk kez iki İngiliz ekibi final oynuyor.
- 2010'daki Inter-Bayern Münih eşleşmesinden bu yana bu turnuvada ilk kez gruplarını lider bitiremeyen iki takım finale yükseldi.
- Liverpool bu sezon Tottenham ile oynadığı iki maçı da kazandı. Son 13 sezonda da resmi maçlarda Tottenham ile en az üçer kez karşılaşan Liverpool, sadece 1985/86 sezonunda rakibini üç kez mağlup edebildi.
- Liverpool ile Tottenham arasındaki son resmi kupa finali 1982 Lig Kupası'nda oynandı. O karşılaşmayı uzatmalarda kazanan takım 3-1'lik skorla Liverpool oldu.
- Liverpool geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını finalde kaybetti. Bu turnuvada üst üste iki final kaybeden son takım Valencia (2000 ve 2001).
- 1984 UEFA Kupası'ndan bu yana ilk kez bir Avrupa kupasında finale yükselen Tottenham, üç büyük turnuvayı birden kazanan üçüncü İngiliz takımı olmak için sahaya çıkıyor (Chelsea ve Manchester United'ın ardından).
- Liverpool, 2012 Lig Kupası'ndan bu yana final oynadığı hiçbir turnuvada kupayı kazanamazken (toplam dört final); Tottenham, 2008 Lig Kupası'ndan sonra çıktığı iki finali de kaybetti.
- Tottenham ilk üç grup maçında galibiyet alamadığı sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ikinci takım oldu (2010'da Inter).
- Bu sezon Porto'nun (10) ardından en fazla oyuncusu gol atan takım Liverpool (9).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol yiyen takım olan Tottenham (17), bu gollerin %41'ini maçların ilk 15 dakikalarında kalesinde gördü (7/17).
- Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü kez finale yükselen Jurgen Klopp, daha önceki iki finali kaybetti (2013'te Borussia Dortmund & 2018'de Liverpool). Bu turnuvada üst üste üç finalden mağlup ayrılan son teknik direktör Marcello Lippi (1997, 1998 ve 2003'te Juventus).
- Liverpool tarihinde Jurgen Klopp'tan (3) daha fazla Avrupa kupası finaline yükselen tek menajer Bob Paisley (4).
- Mauricio Pochettino, Tottenham'a Avrupa kupalarında final oynatan üçüncü menajer oldu (Bill Nicholson ve Keith Burkinshaw'un ardından). Arjantini çalıştırıcı, Avrupa kariyerinde ikinci kez bir kupa finaline yükseldi (diğeri 2015 Lig Kupası).
- Geçen sezon 3-1 kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un tek golünü atan Sadio Mane, Phil Neal'ın (1977 ve 1984) ardından en az iki Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finalinde fileleri havalandıran ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
- Liverpool oyuncusu Sadio Mane, Bayern Münih forması giyen Franz Roth'tan (1975 ve 1976) bu yana üst üste iki Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan ilk oyuncu olabilir.
- Liverpool sağ beki Trent Alexander-Arnold, üst üste iki Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11 başlayan en genç oyuncu olabilir. Bu alanda mevcut rekor Christian Panucci'ye ait (1994 ve 1995'te Milan).
- Yarı final rövanşında Ajax karşısında yaptığı hat-trick ile Tottenham'ı finale çıkaran Lucas Moura, bu turnuvada daha önce çıktığı 16 karşılaşmada iki gol atabilmişti.
- Şampiyonlar Ligi'nde en az 10 golü bulunan oyuncular arasında gollerinin en büyük bölümünü grup sonrası eleme turlarında kaydeden isim Sadio Mane (%71,4; 10/14).