Tottenham - Liverpool: Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali şifresiz mi?

(C)Getty Images

Şampiyonlar Ligi finali, 1 Haziran Cumartesi günü Tottenham ve Liverpool arasında oynanacak. Karşılaşmanın yayını ile ilgili tüm detaylar burada...