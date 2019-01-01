Tottenham - Liverpool: Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali şifresiz mi?
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Şampiyonlar Ligi'nin kazananı, Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak.
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Yarı finalde Barcelona'ya ilk maçta 3-0 yenilen Liverpool, rövanşı 4-0 kazanarak adeta imkansızı başardı ve finale yükseldi. Tottenham ise ilk maçta Ajax'a 1-0 mağlup oldu ancak rövanşı 3-2 kazanarak finalde Liverpool'un rakibi oldu.
Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham - Liverpool karşılaşması, 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanacak.