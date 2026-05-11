Tottenham, 11 Mayıs Pazartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Leeds United'ı ağırlayacak. Bu maç, Spurs'un Premier Lig'de kalma mücadelesinde hayati öneme sahip bir küme düşme mücadelesi olacak.

Tottenham şu anda Premier Lig'de 17. sırada yer alırken, Leeds United 16. sırada bulunuyor.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, Tottenham - Leeds United maçı için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Premier League'de Tottenham - Leeds maçı ne zaman oynanacak?

Premier Lig - Premier Lig Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham - Leeds Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?

Premier Lig maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu biletler, kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alınabilir.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine. Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara. Son olarak, genel satış döneminde halka.

Son dakika biletleri arıyorsanız, taraftarlar genellikle StubHub gibi ikinci el satış platformlarından bilet satın almayı tercih ediyor.

Tottenham - Leeds maçından ne beklemeli?

Spurs için bu iç saha maçı, Championship'e düşme gibi düşünülemez bir ihtimali önlemek için kazanılması gereken bir maç.

Leeds United, inişli çıkışlı bir sezonun ardından Londra'ya geliyor. Ligde kalma hedefine çok yaklaşmış olsalar da, 26 Nisan'da Chelsea'ye 1-0 yenildikleri FA Cup yarı finalinin duygusal etkisinden kurtulmaya çalışıyorlar.

Daniel Farke'nin adamları son zamanlarda devleri alt eden bir performans sergiliyorlar; en dikkat çekici örnek ise 13 Nisan'da Old Trafford'da Manchester United'ı 2-1 yenmeleri oldu.

Tottenham - Leeds Premier League maç biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösteriyor. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uyguluyor, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösteriyor.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler maçları da sınıflandırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Premier League, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Karşılaşma İstatistikleri

Puan Durumu







