Tottenham - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde bir önceki maçında farklı bir mağlubiyet alan Tottenham, Kızılyıldız karşısında yaralarını sarmak istiyor.

, Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında sahasında Kızılyıldız'ı ağırlıyor.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Tottenham, gruptaki ilk maçında Olympiacos karşısında 2-0 öne geçmiş fakat üstünlüğünü koruyamamıştı. İngiliz ekibi ikinci maçında ise sahasında 'e 7-2 mağlup olarak taraftarlarını üzdü.

Gruptaki ilk maçında Bayern Münih'e kaybeden Kızılyıldız ise ikinci maçında Olympiacos'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Londra'daki Hotspur Stadyumu'nda oynanacak zorlu maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Tottenham - Kızılyıldız maçı hangi kanalda?

İngiliz ekibi Tottenham ile temsilcisi Kızılyıldız'ı karşı karşıya getirecek olan zorlu maç 22 Ekim Salı günü oynanacak.

Gruptan çıkmak adına büyük bir önem taşıyan karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

Zorlu karşılaşma beIN Connect uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

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Tottenham - Kızılyıldız maçının muhtemel 11'leri

Tottenham XI: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Moura, Alli, Kane.

Kızılyıldız XI: Borjan, Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic, Canas, Jovancic, Garcia, Marin, van La Parra, Tomane.