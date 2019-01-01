Tottenham - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Tottenham, Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında sahasında Kızılyıldız'ı ağırlıyor.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Tottenham, gruptaki ilk maçında Olympiacos karşısında 2-0 öne geçmiş fakat üstünlüğünü koruyamamıştı. İngiliz ekibi ikinci maçında ise sahasında Bayern Münih'e 7-2 mağlup olarak taraftarlarını üzdü.
Gruptaki ilk maçında Bayern Münih'e kaybeden Kızılyıldız ise ikinci maçında Olympiacos'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Londra'daki Hotspur Stadyumu'nda oynanacak zorlu maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
Tottenham - Kızılyıldız maçı hangi kanalda?
İngiliz ekibi Tottenham ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı karşı karşıya getirecek olan zorlu maç 22 Ekim Salı günü oynanacak.
Gruptan çıkmak adına büyük bir önem taşıyan karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
Zorlu karşılaşma beIN Connect uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.
Tottenham - Kızılyıldız maçının muhtemel 11'leri
Tottenham XI: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Moura, Alli, Kane.
Kızılyıldız XI: Borjan, Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic, Canas, Jovancic, Garcia, Marin, van La Parra, Tomane.