Yağmur altında oynanan hararetli Londra derbisinde Chelsea'nin taktik düzeni çökerken Tottenham Hotspur, Stamford Bridge'de 2-0'lık galibiyet elde etti.

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Xabi Alonso'nun takımı, temkinli geçen ilk yarıda skoru eşit tutsa da bireysel hatalarının ve ikinci yarıdaki disiplinsizliğinin bedelini ödedi. Kilit, 77. dakikada sakat Emiliano Martinez'in yerine kaleyi koruyan 21 yaşındaki kaleci Mike Penders'ın bir kornerde topu yumruklayarak kendi ağlarına göndermesiyle açıldı. Üç dakika sonra takımın kilit ismi Cole Palmer ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce işler daha da kötüye gitti. Mathys Tel, 87. dakikada attığı müthiş bireysel golle sonucu belirledi ve Tottenham'a Nisan 2018'den bu yana Stamford Bridge'deki ilk lig galibiyetini getirdi.

İşte Chelsea oyuncularının performans notları:

Kaleci ve savunma

Mike Penders - 4/10 Unutmak isteyeceği bir ilk Premier League başlangıcı. Maçın başında güven verdi ve Omar Marmoush'un yakın mesafeden şutunu çabuk bir refleksle çıkarması da dâhil olmak üzere önemli kurtarışlar yaptı. Ancak 77. dakikada Jan Paul van Hecke'nin baskısı altında yaptığı hata dengesini bozdu. Daha sonra Tel'in yakın direğe gönderdiği topa da engel olamadı.

Maxence Lacroix - 6/10 Fransız oyuncu, Chelsea baskı altındayken birkaç kritik müdahale ve uzaklaştırma yaptı. Maçın büyük bölümünde iyi savunma yapsa da kırmızı kartın ardından zor durumda kaldı; Tel ikinci golde içeri kat ederek onu geçti.

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Levi Colwill - 6/10 Fiziksel gücünü ortaya koydu ve tehlikeli ortaları defalarca kesti. Üçlü savunmanın solunda sağlam bir görüntü sergileyip soğukkanlılığını korudu, ancak önünde yaşanan son bölümdeki dağılmayı engellemek için yapabileceği pek bir şey yoktu.

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Josh Acheampong - 6/10 Savunmanın sağında görev yapan genç oyuncu, geride güvenilir bir isim olduğunu gösterdi. Tottenham'ın üstünlüğüne rağmen iyi savunma yaptı, bire bir mücadelelerde ayakta kaldı ve rakibin kanat oyuncuları karşısında nadiren zorlandı.

Orta saha ve kanat bekler

Pedro Neto - 7/10 Chelsea'nin belki de en iyi oyuncusuydu. Sürekli geri koşup müdahalelerde bulunan Neto, savunmada çok iyiydi; ileri çıktığında da gerçek bir tehdit yarattı. Antonín Kinský'yi iyi bir kurtarış yapmaya zorladı ve 79. dakikada sarı kart görüp 88. dakikada yerini Danny Welbeck'e bırakmadan önce Chelsea'nin en iyi anlarında rol oynadı.

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Moises Caicedo - 7/10 Kaptan, yorulmak bilmeyen bir performans sergiledi. Caicedo sürekli top kazanıp Tottenham'ın ritmini bozdu. James Maddison ile girdiği sert orta saha mücadelesinde, Tottenhamlı oyuncu 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalana kadar öne çıktı. Chelsea'yi son bölümdeki dağılmaya kadar maçın içinde tutan güçtü.

Jordan Henderson - 6/10 Fiziksel mücadelenin öne çıktığı orta sahada taktiksel görevlerini iyi yerine getirdi ve Mateus Fernandes'in şutunda kritik bir blok yaptı. Ancak Chelsea'nin ilk yarıdaki en iyi fırsatını daha iyi değerlendirmeliydi: 36. dakikada ceza sahası çizgisinden çektiği şutu Kinský çeldi.

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Jorrel Hato - 6/10 Hollandalı oyuncu için sol kanatta sakin bir akşamdı. Savunma görevlerine odaklanıp ortaları kesti ve Mohammed Kudus'u durdurmaya çalıştı; bu da hücum katkısını sınırladı. 65. dakikada yerini Marco Palestra'ya bıraktı.

Hücum

Cole Palmer - 3/10 Chelsea'nin hücumdaki başlıca yaratıcı gücü için felaket bir akşamdı. Palmer, maçın başında Kinský'yi uzanarak kurtarış yapmaya zorladığı şut da dâhil olmak üzere zaman zaman etkili oldu ve önde baskıya iyi katkı verdi. Ancak kontrolünü tamamen kaybederek dokuz dakika içinde iki sarı kart gördü: İlkini 71. dakikada Mateus Fernandes'e verdiği hırçın tepki, ikincisini ise dokuz dakika sonra Conor Gallagher'a yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle aldı. Böylece Chelsea'nin geri dönüş umutları sona erdi.

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Geovany Quenda - 5,5/10 Sakatlığı nedeniyle Joao Pedro'nun yokluğunda bu sezon ilk kez bir Premier League maçına ilk 11'de başlayan Quenda, sol kanatta etkili olmaya çalıştı ve maçın başlarında takımına birkaç faul kazandırdı. Ancak zorlu geçen maçta hücumda belirleyici bir katkı yapamadı ve 72. dakikada yerini Estevao'ya bıraktı.

Morgan Rogers - 5,5/10 Santrfor olarak görev yapan Rogers çok çalıştı, ancak istediği kalitede pasları büyük ölçüde alamadı. İlk yarıda Kinský'yi iyi bir kurtarış yapmaya zorladı, fakat maç ilerledikçe etkisi azaldı. Uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla hayal kırıklığı da ortaya çıktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Marco Palestra - 6/10 65. dakikada Hato'nun yerine girdi. Kanattaki fiziksel mücadelelere girdi ve son bölümde iki önemli blok yaptı, ancak maçın gidişatı Chelsea'nin aleyhine dönmüştü.

Estevao - 6/10 72. dakikada Quenda'nın yerine oyuna girdi. Palmer'ın kırmızı kartı takımı geri çekilmeye zorlamadan önce dar açıdan yan ağlara gönderdiği şutla hemen hücum isteğini gösterdi.

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Danny Welbeck - Notlandırılmadı 88. dakikada Neto'nun yerine girdi; fark yaratacak zamanı olmadı.

Xabi Alonso - 4/10 Chelsea topa yalnızca %32 oranında sahip oldu, ancak Tottenham'ı 77 dakika boyunca gol atamadan tuttu. Sakat Joao Pedro'nun yokluğunda Alonso'nun takımı hücumda etkisiz kaldı ve maçı yalnızca 0,46 xG ile tamamladı. Alonso bireysel hataları veya Palmer'ın disiplinsizliğini öngöremezdi, ancak Tottenham kontrolü ele geçirdikten sonra maçın gidişatını değiştirmekte zorlandı.



