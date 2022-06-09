Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı, çocukluğundan bu yana hayranlık duyduğu Alex de Souza ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra altyapısından yetiştiği Coritiba'ya dönen ve aktif futbolculuk yaşantısını bu takımda sonlandıran Alex de Souza futboldaki yolculuğuna Sao Paulo altyapısında teknik direktörlük yaparak devam ederken, çok özel bir misafiri konuk etti.

Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, Alex'i ziyaret ederken, başarılar diledi.

Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından ülkesine dönen yıldız oyuncu burada Alex ile bir araya geldi. Alex'e bir futbolcu olarak her zaman büyük bir hayranlık duyduğunu dile getiren Moura, efsane ismin bir teknik direktör olarak da büyük bir geleceğe sahip olduğunu söyledi ve Alex ile tanışabildiği için kendisini çok özel hissettiğini ifade etti.

Brezilya'da da efsane

Sao Paulo altyapısından yetişen Moura Avrupa'da ilk olarak PSG forması giymişti. 2017-2018 sezonunda Premier Lig takımlarından Tottenham'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 34 Premier Lig karşılaşmasında forma giyerken, bu maçlara iki gol ve altı asist sığdırmıştı.

Bütün kulvarlarda 45 maça çıkan Moura, Antonio Conte'nin en çok güvendiği isimlerden biri olmuştu.

Brezilya'da oynadığı dönemde Palmeiras, Flamengo ve Cruzeiro formalarıyla önemli başarılar elde eden Alex, Brezilya Milli Takımı ile 1999 ve 2004 yıllarında iki kez Copa America şampiyonluğu elde etmişti. Palmeiras ile Copa Libertadores şampiyonluğu kazanan Alex, Fenerbahçe forması giydiği dönemde de Şampiyonlar Ligi'nde asist kralı olmuştu.

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