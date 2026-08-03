Tottenham'ın İspanyol beki Pedro Porro, kulübünün bu yaz West Ham'dan Portekizli Matheus Fernandes'i transfer etmesinde başrol oynadı.

Tottenham, Fernandes transferini Manchester United ile girdiği rekabetin ardından 85 milyon sterlin karşılığında resmen tamamlamış ve Londra kulübünün orta sahasını gelecek sezondan itibaren güçlendirmişti.

"The Athletic" gazetesiyle yapılan bir röportajda, bazı bölümlerini "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, Portekizli orta saha oyuncusu, Porro'nun teknik direktörü Roberto De Zerbi ile konuşarak transferin gerçekleşmesini tavsiye ettiğini belirtti.

Sporting Lizbon'da Porro'nun yanında forma giyen Matheus Fernandes şunları söyledi: "Bir gün beni aradı ve dedi ki: Hadi Matheus, bizimle oynamalısın, seni istiyoruz."

İspanyol bekin kendisine, "Teknik direktörden seni kadroya katmasını isteyen bendim" itirafında bulunduğunu ekledi.

Pedro Porro'nun tavsiyesinin yanı sıra Tottenham'ın yeni oyuncusu, De Zerbi'nin ısrarının belirleyici olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Benimle ve ailemle konuşma şekli benim için son derece önemliydi. Beni her gün arıyordu. İngiltere'de bana ikinci bir baba gibi olacağını söyledi. Onunla çalışmaktan çok mutluyum."



