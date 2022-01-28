Tottenham'ın transferdeki yeni hedefi Juventus forması giyen Dejan Kulusevski

Ocak ayı transfer dönemi Pazartesi günü sona erecek. Ancak Tottenham, Antonio Conte'nin kadroyu güçlendirmek için istediği transferleri henüz yapamadı.

Uzun süre boyunca Wolverhampton'dan Adama Traore'yle ilgilenen Londra ekibi, İspanyol kanat oyuncusunu son anda devreye giren Barcelona'ya kaptırdı.

Tottenham'ın istediği bir diğer isim de Porto'nun Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Luis Diaz'dı. Fakat çıkan son haberler, 25 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'in bir diğer iddialı ekibi Liverpool ile görüştüğü yönünde.

Üçüncü seçenek Kulusevski

İki oyuncuyu da elinden kaçıran Tottenham, bir diğer kanat oyuncusu Dejan Kulusevski'ye yöneldi.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Juventus'ta düzenli ilk 11 şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde.

Geçmişte Juventus'ta çalışan Tottenham sportif direktörü Fabio Paratici'nin Kulusevski'ye büyük hayranlık beslediği biliniyor.

Sadece 10 kez ilk 11 çıktı

İsveçli oyuncu bu sezon Juventus formasını 20 kez giydi, fakat bu maçların sadece yarısında ilk 11'de yer alabildi ve bu 10 maçın yalnızca üçünde 90 dakika sahada kaldı.

2016'da henüz 16 yaşındayken Brommapojkarna'dan Atalanta altyapısına geçen Kulusevski, bir sezon Parma'da kiralık oynadıktan sonra 2020'de 35 milyon euro'ya Juventus'a transfer olmuştu.

Genç yaşına rağmen İsveç milli takımının formasını da 20 kez terleten Kulusevski, Euro 2020'de iki maçta şans bulmuş ve Polonya karşısında yaptığı iki asistle dikkat çekmişti.

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