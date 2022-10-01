Tottenham'ın İtalyan Menajeri Conte'den Premier Lig hakemlerine taş: "Serie A'yı örnek alın"

Conte, karar vermede tutarlılığa işaret etti.

Tottenham Hotspur Menajeri Antonio Conte, Premier Lig'in hakemlik ve VAR kullanımı söz konusu olduğunda Serie A'dan öğrenebileceği çok şeyin olduğunu öne sürüyor. Arsenal'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından böyle bir tespitte bulundu.

Spurs, Kuzey Londra derbisini kaybetti ancak dönüm noktası Emerson Royal'in Gabriel Martinelli'nin ayak bileğine darbesi sonrası direkt kırmızı kart görmesiydi.

Ne söylendi?

Conte, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında VAR yetkililerinin antrenman ve değerlendirmeleri söz konusu olduğunda Premier Lig'in Serie A'yı izlemesi gerektiğini söyledi.

“Hakemin kararını eleştirmeyi sevmiyorum. Yorum yapmak istemiyorum ama görüntüler var. Bence herkes en iyi kararın ne olduğunu tartışabilir ama ben kendi kendime yorum yapmak istemiyorum.

Conte, karar vermede tutarlılığa işaret etti.

“İngiltere'de hakemler aynı çizgiye sahip değiller. ”

"Bazen aynı pozisyonlarda kırmızı kart veya sarı kart çıkabiliyor. Bu konuda çok çalışmaları gerekiyor.

“Örneğin İtalya'da, gelişmeye çalışmak için her Perşembe günü birlikte videoya bakıyorlar. Burada olur mu bilmiyorum."

Serie A'da da aslında Emerson Royal'in pozisyonu kırmızı karttır çünkü Gabriel'e oldukça sert bir müdahalede bulundu.