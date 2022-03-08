Harry Kane, Tottenham'ın Everton'a karşı ezici galibiyetine yardımcı olurken Premier Lig'de tüm zamanların golcü sıralamasında Arsenal efsanesi Thierry Henry'yi geride bıraktı.

İngiliz yıldız, Spurs'ün 5-0'lık galibiyeti sırasında 2 gol attı ve son beş maçından dördünü kaybeden Tottenham için moral oldu.

Antonio Conte'nin ekibi artık yedinci sırada, Arsenal'in ve Şampiyonlar Ligi potasından sadece üç puan geride.

Henry'yi geride bıraktı

Kane, ilk olarak Henry ile 175 golle aynı sıralamaya geldi ve Everton'ın savunma çizgisini kırıp 37. dakikada takımını 3-0 öne geçirdi.

Devre arasının ardından, 55. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak 176 gole ulaştı.

Yıldız forvet şu anda Premier Lig'in tüm zamanların gol listesinde altıncı sırada bulunuyor.

Sonraki hedefi Chelsea efsanesi ve şu anki Everton menajeri 177 golle önde olan Frank Lampard ve kulüp adına 184 gol atan eski Manchester City yıldızı Sergio Agüero.

Podyum ise Andy Cole (187), Wayne Rooney (204) ve 1992 ile 2006 yılları arasında Blackburn Rovers ve Newcastle United adına 260 gol atan Alan Shearer'dan oluşuyor.

Kane ne söyledi?

Sky Sports'a bitiş düdüğünden sonra konuşan Kane,

"Premier Lig'de hiçbir maç kolay değildir. Nasıl hazırlandığımızı ve onları cezalandırma şeklimizi takdir ediyoruz. Sonuç olarak gerçekten iyi bir maç gecesiydi," dedi.

"Her şey bu şansları elde etmekle ilgili ve her zaman golleri bulacağımdan eminim. Sıkı çalışma ve pratik, bu bir sır değil.

"Son birkaç yılda oyunum biraz değişti. Genç takımda 10 numara olarak oynamıştım. Takımlar ve menajerler değiştikçe oyununuzu uyarlamanız gerekiyor.

"Thierry, gördüğümüz en iyi forvetlerden biriydi, golcüler listesinde onun üzerine çıkmak çok güzel ve umarım devamı gelir.

"İlk dört bizim hedefimiz olmalı. Henüz olmuş bir takım değiliz, ancak menajerin zamana ihtiyacı var. Fziksel olarak, bence gerçekten iyi bir konumdayız. En iyi takım olmak istiyorsak bu baskıyı hissetmek zorundayız. Bundan saklanamayız."

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