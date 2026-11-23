Tottenham'ın genç yeteneği Luca Williams-Barnett, Premier Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkmadan önce yaşadığı duygu dolu anları anlattı. 18 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kendisini genç takıma döneceğine inandırdığını açıkladı.

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Maç öncesinde acımasız bir şaka

18 yaşındaki oyuncu, şakanın ardından eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi. Sonradan oyuna girdiği iki maçta etkileyici performanslar sergiledikten sonra Ipswich karşısında alınan 2-0'lık galibiyette ilk 11'e girdi ve Gareth Bale'in 2007'deki golünden bu yana Tottenham'ın Premier Lig'deki en genç golcüsü oldu. Kulübün altyapısından yetişen Williams-Barnett, 64 dakika süren etkileyici performansıyla bu tercihin hakkını verdi ve ayakta alkışlandı. Williams-Barnett, Ipswich karşısındaki çıkışından yalnızca birkaç saat önce De Zerbi'nin kendisine bir şaka yaptığını anlattı. Kuzey Londra'da büyük ilgi gören genç oyuncu, teknik direktörüyle yaptığı özel görüşmede takım seçimine dair ilk duydukları karşısında şaşırdı.

İtalyan teknik direktörle görüşmesini anlatan Williams-Barnett, SpursPlay'e, ESPN'in aktardığına göre şunları söyledi: "Bir gün önce hocam beni kenara çekti. Bana, 'Bacaklarının yeniden alışması için 21 yaş altı takımında 60 dakika oynayacaksın' dedi. Ben de 'Ne?' dedim. Ama sonra asıl haberi verdi ve bütün gün çok heyecanlıydım. Sabırsızlanıyordum."

Ceza sahasında içgüdüsel hareket

Williams-Barnett, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda maçın ilk 15 dakikasında fileleri bularak hemen etkisini gösterdi. Çocukluğundan beri desteklediği kulüpteki ilk A takım golünü değerlendiren Williams-Barnett, maçın ilk bölümünde pozisyon alma becerisinin nasıl geliştiğini anlattı. Önceki bir fırsatı kaçırdığı için hayal kırıklığı yaşadığını, ancak İspanyol bek ikinci kez orta yapmaya hazırlanırken doğru yerde olmaya dikkat ettiğini söyledi.

"Hayalini kurduğum her şeydi. Gol atıp asist yapmak, gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Ceza sahasına gelen ilk topta doğru yerde değildim ve çok sinirlenmiştim çünkü önüm açıktı, golü atabilirdim" dedi. "Topun yeniden Pedro'ya gittiğini görünce içgüdüsel olarak hareket ettim. Orta yapabileceğini görünce rakibimin arkasına geçip topu kaleye göndermem gerekiyordu."

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Gözünü geleceğe dikti

Williams-Barnett, golünün yanı sıra farkın ikiye çıkmasında da önemli rol oynadı. Bireysel bir koşuyla rakiplerini geçtikten sonra Dominic Solanke'nin gole çevirdiği ortayı yaptı. Maçın oyuncusu seçildiği bu performansın ardından kulübün onun geleceğini güvence altına aldığı bildiriliyor. Press Association'ın edindiği bilgiye göre taraflar yeni ve uzun vadeli bir sözleşme üzerinde şimdiden anlaştı.

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Bir anda gelen şöhrete ve kırdığı rekorlara rağmen kanat oyuncusu, Tottenham'ın A takımında kalıcı bir yer edinmeye odaklanıyor. Genç oyuncu, "Mütevazı kalmak, bütün bildirimleri ve dışarıdan gelen sesleri görmezden gelmek gerekiyor. Ama evet, ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum" dedi.

Barcelona'dan Lamine Yamal ile kıyaslama

De Zerbi, genç oyuncunun potansiyelini dile getirmekten çekinmedi ve onu Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile bile kıyasladı . İtalyan teknik adam, oyuncunun farklı zihniyetine dikkat çekerek stadyuma giden otobüste Ronaldinho, Eden Hazard ve Neymar'ın en iyi anlarından oluşan videoları izlediğini anlattı. Tottenham'ın teknik direktörüne göre, büyük baskı altındaki ilk 11 deneyimine böylesine sakin ve yaratıcı yaklaşması, çalışma disiplinini koruduğu takdirde Avrupa futbolunun zirvesine çıkabilecek bir oyuncu olduğunu gösteriyordu.

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Teknik direktör, "Luca özel bir oyuncu. Şaşırmadım çünkü yeteneği düşündüğünüzden daha büyük. Çok iyi oynadı. Şanslı olduğunu düşünüyorum çünkü üst düzey takım arkadaşlarıyla, üst düzey bir kulüpte oynuyor" dedi.