Tottenham’ın eski orta saha oyuncusu Dele Alli, Goodison Park'taki yeni patron Frank Lampard’ın ekibi Everton’a katılmasıyla nihayet kulübüne transferin son gününde 13 milyon dolar kazandırdı.

25 yaşındaki İngiliz oyuncu, bir süredir üzerinde spekülasyon yapılan Tottenham’dan ayrıldı ve yeniden form tutmak için Kuzey Londra’dan uzaklaştı.

Alli, Everton’da iyi bir performans göstererek tekrardan sönük bir güç olmadığını kanıtlayarak yeni bir başlangıç yapmayı umuyor.

Ne söylendi?

Everton, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Everton, Tottenham Hotspur'dan orta saha oyuncusu Dele Alli ile 2024 yılının haziran ayının sonuna kadar iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

2015 yılında Tottenham’a katılan Alli, Spurs formasıyla 269 maçta forma giyerken 67 gol katkısında bulundu.

İngiliz futbolcu, ocak ayının son gününde Manchester United'dan Donny van de Beek’in kiralanmasının ardından Everton'ın yeni teknik direktörü Frank Lampard'ın takıma yaptığı ikinci takviye oldu.

Transferiyle ilgili konuşan Alli, ”Harika bir taraftar kitlesine ve tarihe sahip büyük bir kulüp olan Everton'a imza attığım için çok mutluyum.

“Forma giymek için sabırsızlanıyorum ve Everton formasıyla ilk maçıma çıkmak için heyecanlıyım.

"Takıma yardım etmeyi ve yeni teknik direktör Frank Lampard ile çalışma fırsatını dört gözle bekliyorum” dedi.

Spurs neden Alli'nin gitmesine izin verdi?

Alli, 2015 yılında Tottenham ile çıktığı ilk sezonda iyi bir performans gösterirken 10 kez golle buluştu. Çok iyi başladı, ama futbolcunun düşüşü de sert oldu.

2016-17 sezonunda 22 ve sonraki sezon 14 kez forma giyen Alli, İngiliz futbolunun en iyi orta saha oyuncularından biri olarak ün kazandı.

İngiliz Milli Takımı’nda 37 kez oynarken Euro 2016 ve 2018 Dünya Kupası’ndaki kadronun parçalarından birisi oldu.

Ancak Alli için son yıllar iyi geçmedi ve son üç sezonda çift haneli gol sayısına ulaşamadı.

Jose Mourinho ve Antonio Conte dönemlerinde de forma bulmakta zorlanan Delle Alli, düzenli bir şekilde sahadaki yerini alamadı.

Everton, Alli'yi neden kadrosuna kattı?

Yine de Alli'nin yeteneğini sorgulamayan Everton, ona şans vererek bir kez daha iyi bir oyuncu olduğuna ikna etmeye çalışacak.

Richarlison ve Dominic Calvert-Lewin gibi isimlerin Alli’ye yardımcı olarak onun ilk 11’lin değişmez isimlerinden birisi olmasını planlıyorlar.

Everton menajeri Lampard, Alli'nin neler yapabileceğini biliyor ve onu yıllar boyunca yakından izledi.

Oyuncu olduğu dönemde benzer bir şekilde takımdan kesilen Lampard söz konusu olduğunda, iyi bir orta saha olmak için kendisinden daha iyi bir akıl hocası yoktur.

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