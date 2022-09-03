Eski Tottenham menajeri Harry Redknapp, Frank Lampard'a Dele Alli'yi transfer etmesini tavsiye ettikten sonra pişman olduğunu söylüyor.

Bir zamanlar jenerasyonunun en iyi orta saha oyuncularından biri olarak görülen Dele Alli, Premier Lig'de beklentileri karşılayamadı

Kariyerinde yeniden çıkış yakalamak isteyen oyuncu, kiralık olarak Beşiktaş'a imza attı

Eski Tottenham menajeri Redknapp, Lampard rehberliğinde kariyerini canlandıramayan oyuncuyu eleştirdi View this post on Instagram

NE SÖYLENDİ? talkSPORT'a konuşan Harry Redknapp, Dele Alli hakkında şunları söyledi: "Frank'i arayıp Dele Alli'ye şans tanıması gerektiğini ve onu harekete geçirebileceğini söyledim. Everton gibi büyük bir kulübe gitmek ona moral verebilirdi. Frank zaten yolun yarısında olduklarını söyledi ve ben de, 'Mükemmel, senin için harika olacak!' dedim. Ancak daha sonra o bir felaket, tam bir felaketti! Onu oynarken izledim ve top kaybediyor, yürüyor, kaçmıyordu. Ona ne olduğunu bilmiyorum. Türkiye'ye gitti ve kariyeri nereye doğru gidiyor?"

"Everton'a imza attığında insanların futbolla yaşadığı, mavi-beyaza boyanmış eski evlerle çevrili bir işçi sınıfı bölgesine Rolls Royce ile geldi. Kendini kim sanıyor?"

"Herkesten daha fazla onun için uğraştım ve Frank onun üzerine bir kumar oynadı ama kötü bir şekilde geri tepti. Şimdi Türkiye'ye gönderildi."

DELE ALLI, BEŞİKTAŞ'TA İLK MAÇINDA NE YAPTI? Siyah-beyazlılarda ilk maçına Sivasspor karşısında çıkan Dele Alli, 78 dakika süre aldı. Valerien Ismael'in öğrencileri, 3-1 galip gelirken 26 yaşındaki on numara da puan çıkartmaya yardımcı oldu.