Tottenham'ın eski futbolcusu Redknapp, Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferini değerlendirdi: "Kariyeri için iyi bir hamle değil"

Dele Beşiktaş'a transfer olursa, Tottenham'dan eski takım arkadaşları Georges-Kevin Nkoudou ve Gedson Fernandes ile tekrar bir araya gelecek.

Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken hem İngiltere basınından hem de Türkiye'den gelen haberlere göre Dele Alli, yeni sezonda siyah beyazlı formalı giymeye yakın.

İngiliz yıldızın transferi henüz resmiyete kavuşmasa da ünlü isimler ve yorumcular bu transfer hakkında görüşlerini paylaşmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın Dele Alli transferi hakkında en son konuşan isim ise Tottenham'ın eski futbolcusu Redknapp oldu. Redknapp, bu transfere anlam veremediğini açıkladı.

Ne söylendi?

Eski Tottenham oyuncusu Redknapp, Alli'nin Türkiye'ye transferinin en iyi seçenek olmadığına inanıyor, ancak yıldız futbolcunun kariyerini kurtarmak için hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyor.

talkSPORT Breakfast'a “Bunu onun için iyi bir hamle olarak görmüyorum” dedi.

"Genç bir futbolcu olarak büyük bir başarı elde ettiği Tottenham'daydı. Sahneye çıktığında orta sahadan çok sayıda harika gol atıyordu. Sanki uzun yıllar İngiltere'nin orta saha oyuncusu olacakmış gibiydi. Harry Kane ile bağlantısı iyi düzeydeydi.

"Ve sonra, her ne sebeple olursa olsun, oyundan soğumuş gibi göründu. Sonra kendini Everton'da buldu. Orada işler pek yolunda gitmedi, oynamıyor."

"Başka seçenekleri var mı? Çok fazla Premier Lig kulübünün onu transfer etmeye çalışırken kapıyı çaldığını hayal edemiyorum” diye ekledi.

"Bu, kariyerine devam etmesi için başka bir şans."

"Dele'ye kalmış. Artık insanlara kanıtlaması gerekiyor. Sonunda futbolda şansın tükeniyor.

"Everton'da oyunun içini dışını bilen iki adam vardı. İdeal bir hareket değil.

"Onun büyük bir hayranıyım, onu genç bir oyuncu olduğu için sevdim, kariyerini yeniden alevlendirmeli ve tekrar başlamalı, bu kadar basit."

Dele Beşiktaş'a transfer olursa, Tottenham'dan eski takım arkadaşları Georges-Kevin Nkoudou ve Gedson Fernandes ile tekrar bir araya gelecek.