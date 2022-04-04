Yıllar geçtikçe, insanlar Hırvat süperstar Luke Modric için yeni övgüler bulmak için giderek daha fazla mücadele ediyor.

Yıldız oyuncu 36 yaşında, ona en çok ihtiyaç duydukları anda Real Madrid için büyük olmaya devam ediyor.

Ne söylendi?

Eski teknik direktör Gustavo Poyet'e Diario AS'ye verdiği röportajda, geçmişte yönettiği şu anki Real Madrid kadrosundaki oyuncuları soruldu.

Tottenham Hotspur'da Juande Ramos'un teknik direktör yardımcısı olan isim, Modric'e övgü dolu sözler söyledi.

"Modric, dünyadaki çalıştırdığım tüm oyunculara tüm saygımla, en iyisiydi. Oyunu anlayışı, kalitesi, oyunundaki denge unsuru, pozisyon alması, kendini özgür bırakma şekli, topu arama şekli… O, gözlerimin önünde gördüğüm en iyisi.”

Bale hakkındaki düşünceleri

Poyet, Tottenham'ın kazandığı son kupası olan 2008'deki bir lig kupasını kazanmasına yardımcı oldu. Modric ve Dimitar Berbatov gibi isimler takımda yer alıyordu. Orada karşılaştığı bir diğer ünlü isim de ateş altındaki Gareth Bale'di.

"Gareth ile durum farklıydı çünkü çok gençti, o zamanlar sadece sol bek oynamak istiyordu. Birkaç yıl sonra, kanat oyuncusu olarak patladığında onu farklı bir seviyede görmek beni mutlu etti. Tottenham'daki son sezonunda Glen Hoddle seviyesindeydi."

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Poyet, herhangi bir uyarıda bulunmadan Galli'nin karakterine değindi. Yakın zamanda Yunan milli takımının başına geçen Uruguaylı teknik adam, Bale'in yanlış anlaşıldığını düşünüyor gibiydi.

"Real Madrid gibi özel bir yere gitmesi mantıklıydı. İnsanların onu anlamak için onu tanıması gerekir. Dışarıdan biraz soğuk görünebilir, ancak antrenmanlarda Gareth'in imajına, tanıştığınız ve konuştuğunuz Gareth'e hayran kaldım. Onunla birlikte olmak bir zevk."

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