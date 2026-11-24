Tottenham Hotspur, Ipswich Town karşısında Premier Lig'de ilk kez 11'de başladığı maçta öne çıkan 18 yaşındaki Luca Williams-Barnett'ı daha iyi şartlarda yeni bir uzun vadeli sözleşmeyle ödüllendirmeye hazırlanıyor. Genç oyuncunun mevcut sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalırken Kuzey Londra kulübü, cumartesi günü evinde aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından onun geleceğini güvence altına almak için hızla harekete geçti.

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Tottenham, yeni sözleşmede sona yaklaştı

The Athletic'in haberine göre, mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar süren Williams-Barnett, Tottenham'la daha iyi şartlarda yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Premier Lig'de ilk kez 11'de başladığı maçta Ipswich'e karşı arka direkte topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Ardından yerden yaptığı ortayla Dominic Solanke'nin ikinci golünün hazırlayıcısı oldu ve kaleci Christian Walton topa dokunmasına rağmen asist ona yazıldı.

De Zerbi genç yıldızı övdü

Williams-Barnett, attığı golle Gareth Bale'in 2007'deki golünden bu yana Tottenham'ın Premier Lig'de gol atan en genç oyuncusu oldu. 18 yaş 51 günlükken bir maçta hem gol hem asist yaparak organizasyon tarihinde bunu başaran en genç ikinci oyuncu oldu. Aynı zamanda 1997'deki Michael Owen'dan bu yana bunu başaran en genç oyuncu unvanını aldı.

Cumartesi günkü galibiyetin ardından konuşan Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi şunları söyledi: “Bu konuda iyimserim çünkü kendine güveni çok yüksek. Bütün meziyetlerinin farkında ama bence çok iyi bir ailesi var ve bu, böyle bir oyuncu için çok önemli.”

“Davranışları ve karakteri konusunda da iyimserim. Üç ya da dört aydır onunla çalışıyorum ve bunu söyleyecek kadar iyi tanıyorum.”

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Akademiden A takıma hızlı yükseliş

İngiltere 19 Yaş Altı Millî Takımı oyuncusu, 2018'de Tottenham akademisine katılmadan önce memleketinin kulübü Luton Town'da futbola başladı. İki ayağını da rahatlıkla kullanabilen, hem merkezde hem kanatta oynayabilen Williams-Barnett, kısa sürede A takım kadrosuna girdi.

Geçen sezon EFL Kupası'nda Doncaster Rovers karşısında ilk maçına çıktı ve kulübün sezon öncesi Asya turunda forma giydi. Geçen aralık ayında Slavia Prag'a karşı beş gol atarak UEFA Gençlik Ligi rekorunu egale etti. Premier Lig'deki ilk şansını 31 Ekim'de Crystal Palace karşısında alınan 2-0'lık galibiyette sonradan oyuna girerek buldu. Ardından Leeds United'a karşı kaybedilen maçta sekiz dakika forma giydi.

Orta saha oyuncusunun hedefi düzenli forma şansı

Yeni sözleşmesinin kısa süre içinde resmileşmesi beklenen Williams-Barnett, De Zerbi'nin maç kadrolarında düzenli yer edinmeyi hedefliyor. Son birkaç ayda İtalyan teknik direktörün güvenini kazanmış olması ve farklı pozisyonlarda oynayabilmesi, yoğun kış fikstürü öncesinde Tottenham'ın hücumuna değerli bir alternatif sunuyor. Kulübün akademisinden yetişen en parlak oyunculardan birinin geleceğini güvence altına almak, Tottenham'ın kendi yetiştirdiği yetenekler etrafında takım kurma kararlılığını da ortaya koyuyor.