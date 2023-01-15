İngiltere'nin en önemli maçlarından birisi olan Londra derbisinde, istenmeyen olaylar yaşandı.

Bir Tottenham taraftarı, Pazar günü Premier Lig karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından reklam panolarının üzerinden atladıktan sonra Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'e tekme attı.

Topçular, lig liderleri olarak çıktıkları maçı 2-0 galibiyet noktalarken Ramsdale, Richarlison ile bir tartışma yaşadı ve daha sonra, kalenin arkasından su şişesini almak için hareketlendi.

Tam da o sırada istenmeyen olaylar başladı.

Ne yaşandı?

Bazı taraftarlar rakip oyuncuya bağırırken birisi reklam panolarının üstünden atlayarak güvenlik duvarını aştı ve Ramsdale'e tekme salladı.

Diğer oyuncular ve taraftarlar, durumu sakinleştirmek için büyük bir çaba verdi.

Manchester United efsanesi Gary Neville, tekme atan kişiyi "aptal" olarak nitelendirdi ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, maçın adamı seçilen Ramsdale'e tekme atan kişinin ömür boyu men cezası almasını istedi.

Mikel Arteta kenara koştu ve Granit Xhaka'yı ve olanlara tam olarak inanamayan Ramsdale'i kenara doğru sürükledi.

Ne söylendi?

Maçtan sonra konuşan Ramsdale, "Spurs taraftarlarına sportmence bir yanıt vermeye çalıştım.

"Ancak, bir taraftar tam da o sırada güvenlik duvarını aşarak bana tekme attı.

"Günün sonunda sadece bir futbol maçı olduğu için olanlar gerçekten çok garip ve yazık oldu.

"Her iki takımdaki oyuncular da beni uzaklaştırmaya çalıştı, ama çok şükür çok sert bir şey olmadı.

"Ekşi bir tat kaldı ağzımda, ama soyunma odasına döndüğümüzde galibiyeti doyasıya kutladık.

"İki gollü galibiyeti hak ettik ve belki daha fazlasını hak ettik. İlk yarıda oynamak istediğimiz gibi oynadık ve hak ettiğimiz liderliği aldık" dedi.

" Ömür boyu men edilmeyi hak ediyor!"

Bir taraftar, "Eğer herhangi bir takımın taraftarı sahada koşar ve bir oyuncuyu tekmelerse...

"Hangi takım olduğu umurumda değil... Ömür boyu men edilmeyi hak ediyor!" dedi.

Başka bir taraftar ise şunları ekledi: "Bu taraftar çok aptal, sanırım ömür boyu men cezası alacak."

Arsenal, 2013/14'ten bu yana ilk kez Premier Lig'de çok iyi bir döneme girdi ve lider olarak ilerleyişlerini sürdürüyorlar.

Ve Premier Lig'de ikinci sırada olan Manchester City'nin sekiz puan önünde bulunuyorlar.

Arsenal için sırada, Manchester United maçı var... Daha sonra Etihad'da City ile FA Cup dördüncü tur mücadelesinde kozlarını paylaşacaklar.

PFA ne dedi?

Olayla ilgili bir açıklama yapan PFA, şu ifadeleri kullandı: "Oyunculara yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bu tür olaylar çok sık oluyor.

"Oyuncuların maç içerisinde güvende olma hakları vardır. Bir oyuncu saldırıya uğradığında, oyuncuları korumak için yürürlükte olan yasa ve düzenlemelerin uygun şekilde uygulanmasını bekleriz.

"Oyuncular birliği olarak bunu öncelikli bir konu olarak ele alıyoruz. Oyuncuların ve personelin maç içerisinde daha iyi korunmasını talep etmek için yetkililerle çalışmaya devam edeceğiz."