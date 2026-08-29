Newcastle United, Tottenham Hotspur’a acı bir gece yaşattı. Londra ekibi uzun süre daha iyi taraftı, ancak yeterince etkili olamadı ve gol atamadı. Newcastle ise bunu başardı; Anthony Elanga ve Yoane Wissa’nın golleriyle maç 0-2 bitti. Tottenham, açılış maçını da Brentford’a karşı kaybetmişti (3-0) ve bu nedenle şimdilik Premier League’de puansız şekilde son sırada yer alıyor. Newcastle geçen hafta Liverpool karşısında bir puan almıştı ve Londra’daki bu galibiyetle puanını dörde çıkardı: teknik direktör Matthias Jaissle için harika bir başlangıç.

İlk ciddi tehlike Newcastle’dan geldi; Sven Botman ilk 11’de başladı, Sean Steur ise yedekler arasında yer aldı. Anthony Elanga, Antonín Kinský’nin önde olduğunu gördü ve aşırtma denedi, ancak top yandan auta gitti.

Micky van de Ven ile Jan Paul van Hecke’nin stoper olarak görev yaptığı Spurs, Mathys Tel ile cevap verdi. Fransız oyuncunun sert şutu, Newcastle kalecisi Lukas Hornícek tarafından köşeden güzel bir kurtarışla çıkarıldı.

Spurs ataklarını sürdürdü ve Pedro Porro ceza sahasında şut imkânı bulduktan sonra neredeyse kesin olarak 1-0’ı yakalıyordu. Lewis Hall, dünya şampiyonunun şutunun önüne atladı ve mutlak görünen açılış golünü önledi.

Kısa süre sonra Porro’nun enfes vole vuruşu az farkla üstten auta giderken Andy Robertson da Hornícek’i geçemedi, böylece Van Hecke de skoru açamadı. Bu yaz SC Braga’dan otuz milyon euroya transfer edilen Hornícek, yine çok iyi bir kurtarış yaptı.

İkinci yarıda da Tottenham daha iyi taraftı. Üstelik, ocak ayından bu yana süren üst baldır sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Mohammed Kudus’un dönüşü de yaklaşıyordu.

Omar Marmoush’un şık driblingini auta giden bir şutla tamamlamasından hemen sonra, Newcastle diğer tarafta vurdu. Harika bir ara pası Amar Dedic’e ulaştı, o da Elanga’yı buldu. Döner dönmez ve direğin içinden gelen vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Teknik direktör Roberto De Zerbi, maçtan en az bir puan çıkarmak umuduyla Kudus’u oyuna sürdü. Eski Ajaxlı oyuncu kendini hemen gösterdi, ancak bir kez daha golü bulan taraf Newcastle oldu.

Bitime yaklaşık yirmi dakika kala fark ikiye çıktı. Oyuna sonradan giren Nick Woltemade, Wissa’ya yaptığı kafa pasıyla anında etkisini gösterdi; Wissa da yakın mesafeden tamamladı ve Kinský’yi ikinci kez topu ağlardan çıkarmak zorunda bıraktı.



