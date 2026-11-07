Tottenham Hotspur'ın dört maçlık yenilmezlik serisi, Leeds United karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle sona erdi. Topa sahip olmada üstünlük kurmasına rağmen Roberto De Zerbi'nin ekibi, Noah Okafor'un maçın son bölümünde attığı golle mağlup oldu.

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Tottenham Hotspur, Elland Road'da hayal kırıklığı yaratan bir öğleden sonra geçirdi. Roberto De Zerbi yönetimindeki mevcut taktiksel tutarsızlıklarını gözler önüne seren maçta 1-0 mağlup oldu. Topa %61 oranında sahip olmasına rağmen Tottenham, Leeds'in dirençli savunma bloğunu aşacak son bölge etkinliğini gösteremedi ve 90 dakika boyunca yalnızca yedi şut çekebildi. Maçın kaderini, 79. dakikada Noah Okafor'un ağları bulmasına ve ev sahibine üç puanı getirmesine olanak tanıyan bir konsantrasyon kaybı belirledi.

Tottenham, sahadaki üstünlüğünü yüksek gol olasılığı taşıyan fırsatlara dönüştürmekte zorlandı. Maçı 1,19 xG ile tamamlarken Leeds'in xG değeri 2,49 oldu. Sakatlık nedeniyle yaratıcı katkı sağlayan birkaç kilit oyuncunun yokluğu belirgin biçimde hissedildi; orta saha, değişken hücum hattını düzenli olarak besleyemedi. Savunma hattı Dominic Calvert-Lewin'i büyük ölçüde kontrol altında tutsa da geçişleri yönetememek maçın son bölümünü telaşlı hâle getirdi ve Tottenham, Yorkshire'dan puansız ayrıldı.

Kaleci ve savunma

Antonin Kinsky - 6/10

Genç kaleci iki kurtarış yaptı ve topu oyuna sokarken büyük ölçüde güven verdi. Leeds'in sık sık önde baskı yapmasıyla 10 kale vuruşu kullandı. Savunmadaki aksamanın ardından yakın mesafeden isabetli bir vuruşla gelen Okafor golünde yapabileceği pek bir şey yoktu.

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Pedro Porro - 5/10

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Her zamanki hücum katkısını vermekte zorlanan İspanyol oyuncu için güç bir öğleden sonraydı. 51. dakikada sarı kart gördü ve De Zerbi daha sağlam bir savunma ya da diziliş değişikliği arayışıyla onu 65. dakikada oyundan aldı.

Micky van de Ven - 6/10

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Kaptan, savunmaya liderlik etti ve takımının yaptığı 28 pas arasının birkaçına imza attı. Ancak Leeds ikinci yarıda baskıyı artırdığında zorlandı. Henüz 15. dakikada sarı kart görmesi, Leeds'in kontra ataklarında onu normalden daha temkinli oynamaya zorlamış olabilir.

Jan Paul van Hecke - 6/10

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Tottenham savunma hattının yaptığı 52 uzaklaştırmaya katkıda bulunan stoper için yoğun bir maçtı. Bire bir mücadelelerinin çoğunu kazandı ancak galibiyet golünde Okafor'un koşusunu takip edemeyen savunma hattının bir parçasıydı.

Andrew Robertson - 5/10

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İskoç oyuncu, bindirmelerle hücuma genişlik kazandırmaya çalıştı ve konuk takımın yaptığı 22 ortaya katkıda bulundu; ancak bunların çok azı hedefini buldu. Leeds'in golüyle sonuçlanan pozisyonda ise savunmada yerini kaybetti.

Orta saha

Mateus Fernandes - 5/10

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Kalabalık orta sahada teknik kalitesini ortaya koymakta zorlandı. İsabetli şut çekemedi ve Leeds'in fiziksel gücü yüksek merkez ikilisine karşı savunma hatlarını aşamayınca 65. dakikada oyundan alındı.

Sandro Tonali - 5/10

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Tottenham'ın 508 pas yapmasına yardımcı olsa da etkisi büyük ölçüde yana oynanan paslarla sınırlı kaldı. İkili mücadelelerdeki alışılmış sertliğini gösteremedi ve artan hayal kırıklığıyla 88. dakikada sarı kart gördü.

Archie Gray - 6/10

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Eski kulübüne karşı oynayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, topu taşıma becerisinden kesitler sundu. Tottenham'ın ev sahibinden daha fazla pas arası yaptığı maçta savunmada çok çalıştı, ancak son bölgede gereken belirleyici pası veremedi.

Hücum

Omar Marmoush - 5/10

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Sahada kaldığı 65 dakikanın büyük bölümünde pek varlık gösteremedi. Leeds stoperleri arasında boşluk bulmakta zorlandı ve Dejan Kulusevski'ye yerini bırakmadan önce tek bir şut bile çekemedi.

Mathys Tel - 4/10

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43. dakikada, devre arasından hemen önce oyundan alınan genç oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir başlangıçtı. Hücum bağlantısını etkili biçimde kuramadı. Yerine Dominic Solanke'nin alınması, De Zerbi'nin hücum hattının taktiksel performansından memnun olmadığını düşündürdü.

Mohamed Kudus - 6/10

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Tottenham'ın en tehlikeli hücum oyuncusuydu ve birkaç kez rakibini geçmeyi denedi. Takımın kontra ataklarının çoğunda rol aldı ancak Tottenham beraberlik golünü ararken 83. dakikada oyundan çıkarıldı.

Yedekler ve teknik direktör

Dominic Solanke - 6/10

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43. dakikada Tel'in yerine oyuna girdi. Hücumda çok ihtiyaç duyulan hedef oyuncu rolünü üstlendi ve takımın topu ileride tutmasını sağladı. Ancak Tottenham, Leeds'in geride kurduğu savunma bloğunu aşmakta zorlandığı için ceza sahasında yeterince topla buluşamadı.

Conor Gallagher - 5/10

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Orta sahaya enerji katmak için 65. dakikada oyuna girdi ancak maçın temposunu değiştiremedi. Oyunun sık sık durduğu bu bölümde, kısa süre içinde iki faul yaptı.

Rodrigo Bentancur - 5/10

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65. dakikada oyuna girdi. Topun dolaşımını sağladı ancak maçın son çeyreğinde Leeds savunmasını açacak yaratıcılığı gösteremedi.

Dejan Kulusevski - 5/10

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65. dakikada Marmoush'un yerine girdi. Topla sık sık buluştu ancak ortaları, maç boyunca 59 uzaklaştırma yapan Leeds savunması tarafından defalarca uzaklaştırıldı.

Luca Williams-Barnett - Değerlendirilmedi

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83. dakikada Kudus'un yerine oyuna alındı. Gelecek vadeden genç oyuncunun sonuca etki etmek için fazla zamanı olmadı.

Roberto De Zerbi - 4/10

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İtalyan teknik direktörün taktik planı işlemedi. Takımı topa hâkim olsa da Leeds geriye çekildiğinde alternatif bir plan ortaya koyamadı. 51. dakikada gördüğü sarı kart, takımda giderek artan hayal kırıklığını yansıttı. Tel'i erken oyundan alması da başlangıçtaki oyun planının sahaya yansımadığını düşündürdü.