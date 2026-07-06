Tottenham Hotspur, Sandro Tonali’yi resmi kanallarında tanıttı. Bonuslar dahil olmak üzere transfer bedeli, 115 milyon euroya denk geliyor. Tonali, 2032 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Her iki kulüp de bir süredir transfer konusunda görüşüyordu. Tottenham, Newcastle ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ediyordu. Transfermarkt, oyuncunun değerini şu anda 80 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Tottenham’ın Manchester City ile rekabeti varken, Arsenal’in de adı geçiyordu. Ancak teknik direktör Roberto De Zerbi, Tonali’yi kadrosuna katma yarışından galip çıktı.

26 yaşındaki Tonali, 2023 yılından beri Newcastle United'da forma giyiyordu ve 2025 yılında bu takımla EFL Kupası'nı kazandı. Daha önce bu çok aranan oyun kurucu, ülkesinde Brescia ve AC Milan takımlarında forma giymişti.

Tottenham, transfer piyasasında zaten oldukça aktif. Andy Robertson, Marcos Senesi ve Martin Dubravka bedelsiz olarak kadroya katılırken, Jan Paul van Hecke ise Brighton & Hove Albion'dan 60 milyon avroya transfer edildi.

Fabrizio Romano’nun haberine göre, De Zerbi’nin takımı Mateus Fernandes ile de kadrosunu güçlendirecek. Portekizli orta saha oyuncusu, West Ham United’dan sağlık kontrolünden geçmek için yeşil ışık aldı.

Kuzey Londra ekibi, Fernandes’i kadrosuna katmak için 85 milyon sterlinlik sabit bir transfer ücreti ödeyecek; bu tutar yaklaşık 99 milyon avroya denk geliyor. Böylece Fernandes, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Şu anda rekor, 65 milyon avroya transfer edilen Xavi Simons’a ait.