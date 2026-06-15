Tottenham Hotspur, transfer piyasasında büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor ve olumlu sinyaller alıyor

Tottenham Hotspur, transfer piyasasında büyük bir hamle yapıyor. Transfer piyasası uzmanları Matteo Moretto ve Fabrizio Romano’ya göre, Londralılar Newcastle United’ın yıldızı Sandro Tonali için rekabete giriyor.

Moretto, "Tottenham, Tonali'ye 'yeni projenin' anahtarlarını vermeye hazır" diye yazıyor. Tonali'nin sözleşmesi 2029 ortasına kadar sürüyor. Newcastle'ın ayrıca sözleşmeyi bir sezon uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Her halükarda transfer kolay olmayacak. İngiliz basınına göre Newcastle, 100 milyon sterlinlik bir transfer ücreti istiyor, bu da yaklaşık 115 milyon avroya denk geliyor. Ayrıca üç büyük İngiliz kulübü de İtalyan oyuncuyla ilgileniyor.

Spurs'un yanı sıra Manchester United, Manchester City ve Arsenal de 2023 yılında AC Milan'dan yaklaşık 65 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki Tonali'yi kadrosuna katmak istiyor. Çok konuşulan cezasına rağmen, orta saha oyuncusu Newcastle formasıyla 110 maça çıktı.

Bu sayı muhtemelen bu kadarla kalacak. Tottenham, Tonali'yi mutlak önceliği haline getirdi ve "gizli silahı" Roberto de Zerbi ile hamle yapmayı umuyor. Kulübün teknik direktörü, Tonali'nin doğum yeri Lodi'ye yakın Brescia'dan geliyor.

Tottenham, Tonali'den şimdiden olumlu bir sinyal aldı. Moretto'ya göre, oyuncu Spurs'taki projeye açık. Menajer Giuseppe Riso, Mart ayında müşterisinin bu yaz Newcastle'dan ayrılabileceğini dışlamamıştı.

Atanmasının ardından kulübü Premier Lig'den düşmekten kurtaran De Zerbi yönetiminde Tottenham, önümüzdeki sezon bir üst seviyeye çıkmayı umuyor. Geçtiğimiz sezon, kulüp ligde kalmayı ancak son haftada garantilemişti.