James Maddison, Stadium of Light'ta iki gol atarak Tottenham Hotspur'un sayısal üstünlüğünü galibiyete çevirdi. Roberto De Zerbi'nin ekibi, ev sahibi takımda Thomas Meunier'nin erken kırmızı kart görmesinin ardından topa ve oyuna hâkim oldu.

Reklam

Tottenham, Stadium of Light'ta disiplinli ve taktik açıdan olgun bir performans sergileyerek maçın büyük bölümünü on kişi oynayan Sunderland'i 2-0 yendi. Karşılaşmanın belirleyici anı henüz 12. dakikada geldi: Meunier doğrudan kırmızı kart görünce ev sahibi ekip geriye çekilip savunma yapmak zorunda kaldı. De Zerbi yönetimindeki Tottenham sabırla oynadı ve sahanın tüm genişliğini kullanarak Sunderland'in eksik kalan savunma hattını açmaya çalıştı.

Aranan gol, Andy Robertson'ın başarılı hamlesinin ardından Maddison'ın fileleri bulduğu 35. dakikada geldi. Topa %76 oranında sahip olan Tottenham, rakibine baskı kurarak etkili bir kontra atağa izin vermedi. Maddison, 70. dakikada farkı ikiye çıkarıp sonucu kesinleştirdi. Skor çok farklı olmasa da 10 şut ve 1,66 xG dâhil maçın istatistikleri, baştan sona oyunun kontrolünü elinde tutan bir takımı yansıtıyordu.

GOAL Stadium of Light'taki Tottenham oyuncularını puanladı…

Kaleci ve savunma

A. Kinsky - 7/10

Sunderland'in 90 dakika boyunca kaleyi bulan yalnızca bir şut çekmesiyle kaleci son derece sakin bir öğleden sonra geçirdi. Yine de De Zerbi'nin geriden oyun kurma planında pasları belirleyiciydi. Topu hızla yeniden dolaşıma sokarak Sunderland ceza sahası çevresindeki baskının sürmesine yardımcı oldu.

Reklam Reklam

A. Gray - 7/10

Yaşının ötesinde bir olgunlukla oynayan Gray, sağ kanatta sürekli bir pas seçeneği sundu. Sayısal üstünlük sayesinde savunmada pek sınanmadı ancak pozisyonunu korumakta dikkatliydi ve hücum bölgesindeki yer değişimlerine katkı sağladı.

Related Topics

M. van de Ven - 6,7/10

Hollandalı oyuncu, önde kurulan savunma hattındaki alışıldık performansını sergiledi. Geriye dönüşlerdeki hızı, Robertson'ın ileri çıkmasına imkân veren bir güvenceydi. Sunderland forveti W. Isidor oyundan alınana kadar onunla rahatça başa çıktı.

J. van Hecke - 7,3/10

İki stoper arasında topu ileri taşıma konusunda daha etkin olan isim belki de oydu. Yüksek bir pas isabet oranı yakaladı ve girdiği az sayıdaki savunma mücadelesinde üstünlük kurarak takımının fazla zorlanmadan gol yememesini sağladı.

Reklam

A. Robertson - 7,3/10

İskoç oyuncu, 35. dakikada Maddison'ın attığı ilk golün asistini yaparak hücumda kilit rol oynadı. Bindirmeleri ve ceza sahasına gönderdiği toplar, Sunderland'in dar savunma düzenini sürekli zorladı.

Orta saha

S. Tonali - 6,7/10

Tonali, orta sahanın temposunu belirledi. Kısa ve çabuk paslarla oyunun akışını sürdürdü; Tottenham'ın sonuç vermeyen uzun topa sahip olma bölümlerinde bile saha içi düzenini kaybetmemesini sağladı.

Reklam

R. Bentancur - 6,5/10

Uruguaylı oyuncu, ikinci topları kazanmak için gereken fiziksel gücü ortaya koydu. İlerideki takım arkadaşları kadar gösterişli oynamasa da taktik disiplin sayesinde Maddison'a etkili olduğu iç koridorlara girme özgürlüğü tanıdı.

J. Maddison - 8,6/10

Tartışmasız maçın adamıydı. Maddison, 35 ve 70. dakikalarda attığı gollerle üst düzey golcülük içgüdüsünü gösterdi. Geriye yaslanan bir savunmaya karşı boşluk bulma becerisi, sinir bozucu bir beraberlikle rahat bir üç puan arasındaki farkı yarattı.

Reklam

Hücum

O. Marmoush - 7,1/10

Marmoush enerjik ve doğrudan kaleye yönelen bir oyun sergiledi; Sunderland savunmacılarını sık sık pozisyonlarından çıkardı. Kendisi gol atamasa da hareketliliği, Maddison'ın fırsatlarını hazırlayan karışıklığın oluşmasında önemliydi.

M. Kudus - 6,8/10

Kudus, kanatta yeteneği ve çalımlarıyla Sunderland'i birkaç kez çaresizce topu uzaklaştırmak zorunda bıraktı. Rakip bekleri yoran performansının ardından 76. dakikada oyundan alındı.

Reklam

D. Solanke - 6,8/10

Gol atamasa da Solanke'nin sırtı dönük oyunu örnek düzeydeydi. Sunderland stoperlerini meşgul ederek arkasındaki hücum üçlüsünün, özverili koşularıyla açtığı boşluklardan yararlanmasını sağladı.

Yedekler ve teknik direktör

C. Gallagher - 6,0/10

Maçın kalan bölümüne enerji katmak için 71. dakikada Maddison'ın yerine girdi. Önde baskıyı sürdürdü ve Stadium of Light'ta son dakikalarda bir sürpriz yaşanmasını önledi.

Reklam

L. Williams-Barnett - 6,0/10

71. dakikada Marmoush'un yerine geçti. Genç oyuncu, Tottenham rahat bir şekilde galibiyete ilerlerken topla bazı düzgün dokunuşlar yaptı ve taktik talimatlara uydu.

D. Kulusevski - 6,0/10

Kudus'un yerine son bölümde oyuna girdi. Kanatta farklı bir oyun profili sunarak süre azalırken topu takımında tutmaya öncelik verdi.

Reklam

D. Udogie - 6,0/10

Sol tarafı güçlendirmek için uzatma dakikalarında Robertson'ın yerine yapılan çok geç bir taktik değişiklikti.

M. Fernandes - 6,0/10

Son saniyelerde Tonali'nin yerine girdi; oyuna etki edecek pek zamanı olmadı.

Reklam

Roberto De Zerbi - 8/10

Tottenham'ın sabırlı oyunu için teknik direktörün hakkını vermek gerekiyor. Kırmızı karttan sonra birçok takım aceleci oynar, ancak De Zerbi'nin ekibi sakin kaldı, oyun planına güvendi ve sonunda dirençli on kişilik savunmayı açtı. İlk goldeki rolü düşünüldüğünde Robertson'ı tercih etmesi de isabetliydi.